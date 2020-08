Leipzig elimina Atlético de Madrid (2-1) e enfrenta PSG nas semis da Champions

O RB Leipzig venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 nesta quinta-feira e se classificou pela primeira vez em sua curta história para as semifinais da Liga dos Campeões.

Um chute do americano Tyler Adams na reta final da partida (88) desviou em um defensor da equipe espanhola e foi parar no fundo das redes do goleiro Jan Oblak, garantindo a vitória do time alemão, que é comandado pelo jovem treinador Julian Nagelsmann.

O RB Leipzig vai enfrentar o Paris Saint-Germain na terça-feira pela primeira semifinal deste “Final 8” disputado em Lisboa. Haverá, portanto, um finalista inédito nesta edição da Champions.

