Leipzig e Wolfsburg vencem a segunda no Campeonato Alemão

O RB Leipzig derrotou neste domingo diante de sua torcida o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, pela segunda rodada da Bundesliga, e agora ocupa a segunda posição da tabela com 100% de aproveitamento.

Apesar do triunfo deste domingo e o da semana passada na capital alemã sobre o Union Berlin (4-0), o Leipzig ainda não conseguiu alcançar a liderança devido a seu saldo de 5 gols positivos, inferior aos 6 do Borussia Dortmund, líder do campeonato.

O jovem Timo Werner comemorou da melhor forma que sabe sua renovação com a equipe do leste da Alemanha, anunciada neste mesmo domingo até 2023: fazendo um gol.

O atacante de 23 anos marcou aos 10 minutos e o Leipzig ampliou ainda no primeiro tempo (35), por meio do dinamarquês Yussuf Poulsen.

O português Gonçalo Paciência descontou para a equipe de Frankfurt (89) e chegou a assustar o time da casa, mas o placar não se alterou.

Além do Dortmund e do Leipzig, o Freiburg (3º) e o Bayer Leverkusen (4º) também venceram os dois jogos que disputaram neste início da liga alemã.

O Eintracht Frankfurt, que na quinta-feira perdeu a partida de ida da repescagem da Liga Europa para o Strasbourg (1-0), ocupa o 10º lugar da tabela com três pontos, conseguidos em sua vitória (1-0) na estreia contra o Hoffenheim (9º).

– Wolfsburg vence Hertha Berlim –

Também neste domingo o Wolfsburg, sexto da última Bundesliga, venceu o Hertha por 3 a 0 em Berlim e ficou no grupo das equipes com duas vitórias depois de duas rodadas.

Wout Weghorst marcou de pênalti aos 9 minutos, Josip Brekalo fez contra (82), e o francês Jérôme Roussillon decretou a vitória nos acréscimos (90+1).

Na tabela, o Wolfsburg ocupa a quarta posição, com um saldo de gols inferior ao do Borussia Dortmund, Leipzig e Freiburg, e na frente do Leverkusen, que também tem seis pontos.

Já o Hertha Berlim não conseguiu manter o ímpeto da estreia na semana passada, quando conseguiu um empate em 2-2 fora de casa com o Bayern de Munique.

O Bayern, que no sábado conseguiu uma vitória maiúscula diante do Schalke (3-0), está em sexto, com quatro pontos.

– Sexta-feira:

Colônia – Borussia Dortmund 1 – 3

– Sábado:

Hoffenheim – Werder Bremen 3 – 2

Mainz – B. Moenchengladbach 1 – 3

Augsburg – 1. FC Union Berlin 1 – 1

Paderborn – Freiburg 1 – 3

Fortuna Dusseldorf – Bayer Leverkusen1 – 3

Schalke 04 – Bayern de Munique 0 – 3

– Domingo:

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 2 – 1

Hertha Berlim – Wolfsburg 0 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 6 2 2 0 0 8 2 6

2. RB Leipzig 6 2 2 0 0 6 1 5

. Freiburg 6 2 2 0 0 6 1 5

4. Wolfsburg 6 2 2 0 0 5 1 4

5. Bayer Leverkusen 6 2 2 0 0 6 3 3

6. Bayern de Munique 4 2 1 1 0 5 2 3

7. B. Moenchengladbach 4 2 1 1 0 3 1 2

8. Fortuna Dusseldorf 3 2 1 0 1 4 4 0

9. Hoffenheim 3 2 1 0 1 3 3 0

10. Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 1 2 2 0

11. Hertha Berlim 1 2 0 1 1 2 5 -3

12. Schalke 04 1 2 0 1 1 0 3 -3

13. Augsburg 1 2 0 1 1 2 6 -4

14. Union Berlin 1 2 0 1 1 1 5 -4

15. Paderborn 0 2 0 0 2 3 6 -3

. Werder Bremen 0 2 0 0 2 3 6 -3

17. Colônia 0 2 0 0 2 2 5 -3

18. Mainz 0 2 0 0 2 1 6 -5

./bds/bur-gh/iga/aam