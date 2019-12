Leipzig é o virtual ‘campeão de outono’; Bayern mantém seu ritmo

O RB Leipzig praticamente garantiu o título simbólico de campeão de outono da Bundesliga, após vencer o Augsburg (10º) por 3 a 1 neste sábado pela 17ª rodada, na qual o Bayern de Munique (3º) sofreu mas também conseguiu acabar o 1º turno com o triunfo (2-0 sobre o Wolfsburg).

Com 37 pontos, o Leipzig se distancia na tabela provisoriamente com três pontos a mais que o Borussia Mönchengladbach (2º), com o qual havia começado a rodada empatado.

O ‘Gladbach’ pode alcançá-lo em pontos vencendo a última partida deste sábado contra o Hertha Berlim (13º) fora de casa, mas para assumir a liderança teria que ganhar por 14 gols de diferença.

O Bayern, terceiro colocado, conseguiu se manter a quatro pontos do Leipzig apesar de quase tropeçar neste último jogo, já que sua vitória de 2 a 0 sobre o Wolfsburg (9º) ocorreu nos minutos finais, quando o duelo parecia caminhar rumo a um empate.

Quem evitou esse empate foi a jovem promessa holandesa Joshua Zirkzee, de apenas 18 anos, que já havia brilhado na quarta-feira passada no estádio do Freiburg com um gol nos acréscimos.

Desta vez Zirkzee marcou aos 85 minutos e seu companheiro Serge Gnabry sentenciou para o atual campeão alemão (89).

Essa foi a quarta vitória seguida do Bayern, levando em conta todas as competições, e a equipe continua com sua reação depois de ter ficado fora da zona da Champions no início do mês, depois de emendar duas derrotas seguidas.

O triunfo permite a equipe da Baviera terminar bem o primeiro turno da Bundesliga, o que poderá reforçar a posição do treinador Hansi Flick, que assumiu o comando no início de novembro após a demissão do croata Niko Kovac, de quem era assistente. O Bayern confirmou Flick até o Natal e agora terá que tomar uma decisão sobre seu futuro.

O Bayern abre uma vantagem em relação ao quarto colocado, o Borussia Dortmund, que perdeu por 2 a 1 na sexta-feira para o Hoffenheim (7º) e que fica agora a três pontos do terceiro colocado.

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Hoffenheim – Borussia Dortmund 2 – 1

– Sábado:

Schalke 04 – Freiburg 2 – 2

RB Leipzig – Augsburg 3 – 1

Colônia – Werder Bremen 1 – 0

Mainz – Bayer Leverkusen 0 – 1

Bayern de Munique – Wolfsburg 2 – 0

Hertha Berlim – B. Moenchengladbach

– Domingo:

(11h30) Fortuna Dusseldorf – Union Berlin

(14h00) Paderborn – Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 37 17 11 4 2 48 20 28

2. B. Moenchengladbach 34 16 11 1 4 33 18 15

3. Bayern de Munique 33 17 10 3 4 46 22 24

4. Borussia Dortmund 30 17 8 6 3 41 24 17

5. Schalke 04 30 17 8 6 3 29 21 8

6. Bayer Leverkusen 28 17 8 4 5 23 21 2

7. Hoffenheim 27 17 8 3 6 25 28 -3

8. Freiburg 26 17 7 5 5 27 23 4

9. Wolfsburg 24 17 6 6 5 18 18 0

10. Augsburg 23 17 6 5 6 28 31 -3

11. Union Berlin 20 16 6 2 8 19 22 -3

12. Eintracht Frankfurt 18 16 5 3 8 26 27 -1

13. Hertha Berlim 18 16 5 3 8 22 29 -7

14. Mainz 18 17 6 0 11 25 39 -14

15. Colônia 17 17 5 2 10 19 32 -13

16. Werder Bremen 14 17 3 5 9 23 41 -18

17. Fortuna Dusseldorf 12 16 3 3 10 16 35 -19

18. Paderborn 9 16 2 3 11 18 35 -17

./bds/bur-cpb/dr/psr/aam