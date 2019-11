Leipzig e Bayern goleam e se aproximam da liderança com derrota do Gladbach

O Leipzig e o Bayern de Munique aproveitaram a derrota do líder Borussia Mönchengladbach (2-0 para o Union Berlin) e se aproximaram do topo da tabela com goleadas sobre Colônia (4-1) e contra o Fortuna Düsseldorf (4-0) na 12ª rodada da Bundesliga.

Ao vencer em Düsseldorf o ‘Rekordmeister’ se recuperou e voltou a alimentar suas esperanças de conquistar mais um título alemão duas semanas depois de ter vencido pelo mesmo resultado o Borussia Dortmund.

Os franceses Benjamin Pavard (11) e Corentin Tolisso (27), além de Serge Gnabry (34) e o brasileiro Philippe Coutinho (70) marcaram os gols do gigante da Baviera.

O Mönchengladbach segue liderando com 25 pontos, enquanto que o Bayern de Munique é terceiro com apenas um ponto a menos, deixando o Freiburg (que empatou em 1 a 1 com o Bayer Leverkusen) e o Schalke (que venceu o Werder Bremen por 2 a 1 fora de casa) com dois pontos atrás.

Também neste sábado, o RB Leipzig subiu para a segunda colocação, empatando em número de pontos com o Bayern, depois de vencer o Colônia (17º) por 4 a 1 com gols de Timo Werner (22), dois do sueco Emil Forsberg (32 de pênalti e 79) e do austríaco Konrad Laimer (37).

O Dortmund, que empatou em 3 a 3 na sexta-feira com o lanterna Paderborn, ocupa o sexto lugar. Com esse resultado a mídia local começou a questionar a continuidade do técnico suíço Lucien Favre no cargo.

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Borussia Dortmund – Paderborn 3 – 3

– Sábado:

Fortuna Dusseldorf – Bayern de Munique 0 – 4

Werder Bremen – Schalke 04 1 – 2

Bayer Leverkusen – Freiburg 1 – 1

Union Berlin – B. Moenchengladbach 2 – 0

Eintracht Frankfurt – Wolfsburg 0 – 2

RB Leipzig – Colônia 4 – 1

– Domingo:

(11h30) Augsburg – Hertha Berlim

(14h00) Hoffenheim – Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. B. Moenchengladbach 25 12 8 1 3 24 13 11

2. RB Leipzig 24 12 7 3 2 33 13 20

3. Bayern de Munique 24 12 7 3 2 33 16 17

4. Freiburg 22 12 6 4 2 21 13 8

5. Schalke 04 22 12 6 4 2 22 15 7

6. Borussia Dortmund 20 12 5 5 2 26 18 8

7. Wolfsburg 20 12 5 5 2 13 10 3

8. Hoffenheim 20 11 6 2 3 16 14 2

9. Bayer Leverkusen 19 12 5 4 3 18 16 2

10. Eintracht Frankfurt 17 12 5 2 5 21 18 3

11. Union Berlin 16 12 5 1 6 15 17 -2

12. Hertha Berlim 11 11 3 2 6 17 21 -4

13. Werder Bremen 11 12 2 5 5 19 26 -7

14. Fortuna Dusseldorf 11 12 3 2 7 15 23 -8

15. Augsburg 10 11 2 4 5 13 24 -11

16. Mainz 9 11 3 0 8 12 30 -18

17. Colônia 7 12 2 1 9 11 27 -16

18. Paderborn 5 12 1 2 9 14 29 -15

bds/iga/pm/mcd/aam