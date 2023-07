Leipzig contrata atacante belga Loïs Openda, do Lens

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/07/2023 - 14:44 Compartilhe

O atacante belga Loïs Openda, autor de 21 gols na Ligue 1 em sua primeira temporada no Lens, foi transferido para o alemão Leipzig, até 2028, por um valor “recorde”, anunciou nesta sexta-feira (14) o clube francês.

“Loïs Openda chega ao RB Leipzig e à Bundesliga no âmbito de uma transferência recorde”, disse o clube francês em um comunicado, sem especificar o valor da compensação pela transferência.

Openda, de 23 anos, assinou por cinco anos com o Leipzig, onde terá a difícil tarefa de suceder o francês Christopher Nkunku, transferido para o Chelsea e que terminou como um dos artilheiros da Bundesliga com 16 gols.

O jogador da seleção belga (pela qual disputou 9 jogos e marcou 2 gols) chegou ao Lens no verão europeu de 2022 por cerca de 10 milhões de euros (R$ 54 milhões).

Seus 21 gols na Ligue 1, que o colocaram na quarta posição na artilharia do último campeonato francês, fizeram com que ele desse um salto na carreira.

Openda foi um dos destaques da magnífica última temporada do Lens, que terminou em segundo lugar atrás do PSG, e com esse resultado o time disputará a fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada.

Apesar da mudança de clube, Openda também vai disputar a prestigiada competição europeia, já que o Leipzig também se classificou para a fase de grupos.

