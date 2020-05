Leipzig cede novo empate e perde chance de alcançar o Borussia Dortmund

O RB Leipzig perdeu a chance de derrotar o Borussia Dortmund e ficou em segundo lugar na Bundesliga nesta quarta-feira, ao empatar em 2 a 2 em casa contra o Hertha Berlim, seu quarto empate nos últimos cinco jogos do campeonato alemão.

Seis dias até o final do campeonato, os jogadores comandados pelo jovem técnico Julian Nagelsmann, classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões, estão em terceiro na Bundesliga com 55 pontos, a dois do Dortmund e nove do Bayern de Munique, que com sua vitória na terça-feira contra o Borussia (1-0) parece muito próximo de um novo título.

Além disso, o Leipzig está ameaçado em terceiro lugar pelo Borussia Mönchengladbach e o Bayer Leverkusen (ambos com 53 pontos) e não tem sua presença na próxima ‘Champions’ garantida.

Lukas Klostermann (aos 24 minutos) e Patrik Schick (68) marcaram para o time da casa, mas os berlinenses conseguiram empatar a partida com gols de Marco Grujic (10) e Krzysztof Piatek (82, em uma cobrança de pênalti).

Além disso, o RB Leipzig terminou com um jogador a menos após a expulsão de Marcel Halstenberg que recebeu um segundo cartão amarelo no segundo tempo (minuto 63).

A 28ª rodada da Bundesliga, a terceira depois da retomada do campeonato após o intervalo devido à pandemia do novo coronavírus, foi completada com outros quatro jogos, incluindo a vitória por 2 a 1 do Fortuna Düsseldorf sobre o Schalke, que se complicou em seu objetivo de alcançar uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

Por outro lado, o Fortuna, apesar de continuar ocupando o 16º lugar na classificação, que os obriga a jogar um play-off por permanência, já está a cinco pontos da zona de rebaixamento direto e está a apenas um ponto da salvação, posição que o Mainz ocupa depois de empatar em 1 a 1 em sua visita ao Union Berlin.

O Hoffenheim (7º) continua na corrida por um lugar nos torneios europeus depois de derrotar o Colônia (11º) por 3 a 1, enquanto o Paderbonr permanece afundado no último lugar na tabela, apesar de arrancar um ponto (1-1) em sua visita ao Augsburg (12º).

Como em todos os jogos desde a retomada da Bundesliga, um minuto de silêncio foi observado em memória das vítimas do novo coronavírus.

– Rumores em Dortmund –

O dia também foi marcado pelas consequências da derrota na terça-feira do Borussia Dortmund para o Bayern, que parece abrir caminho rumo ao oitavo título consecutivo e as informações sobre a possível saída de Lucien Favre do comando do Borussia.

O técnico suíço disse após o jogo que falaria “em poucas semanas” sobre seu futuro. “Eu tenho um contrato, irei até o fim. Estou bem aqui”, disse ele nesta quarta-feira, em meio aos rumores causados por suas palavras na terça, que em sua opinião “foram mal interpretadas”, disse ele à Sky.

Até o comentarista do canal, o ex-jogador da seleção alemã, Lothar Matthäus, disse que o Dortmund já entrou em contato com Niko Kovac, ex-técnico do Bayern, para assumir a equipe na próxima temporada, declarações que Favre descreveu como “incríveis” e “inaceitáveis”.

— Resultados das partidas da 28ª rodada do campeonato alemão e classificação:

– Terça-feira:

Borussia Dortmund – Bayern de Munique 0 – 1

Werder Bremen – B. Moenchengladbach 0 – 0

Eintracht Frankfurt – Freiburg 3 – 3

Bayer Leverkusen – Wolfsburg 1 – 4

– Quarta-feira:

RB Leipzig – Hertha Berlim 2 – 2

Augsburg – Paderborn 0 – 0

Union Berlin – Mainz 1 – 1

Fortuna Dusseldorf – Schalke 04 2 – 1

Hoffenheim – Colônia 3 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 64 28 20 4 4 81 28 53

2. Borussia Dortmund 57 28 17 6 5 74 34 40

3. RB Leipzig 55 28 15 10 3 70 29 41

4. B. Moenchengladbach 53 28 16 5 7 53 34 19

5. Bayer Leverkusen 53 28 16 5 7 53 36 17

6. Wolfsburg 42 28 11 9 8 40 34 6

7. Hoffenheim 39 28 11 6 11 39 48 -9

8. Freiburg 38 28 10 8 10 38 40 -2

9. Schalke 04 37 28 9 10 9 34 45 -11

10. Hertha Berlim 35 28 9 8 11 41 50 -9

11. Colônia 34 28 10 4 14 44 52 -8

12. Augsburg 31 28 8 7 13 40 54 -14

13. Union Berlin 31 28 9 4 15 33 48 -15

14. Eintracht Frankfurt 29 27 8 5 14 44 52 -8

15. Mainz 28 28 8 4 16 37 61 -24

16. Fortuna Dusseldorf 27 28 6 9 13 31 53 -22

17. Werder Bremen 22 27 5 7 15 29 59 -30

18. Paderborn 19 28 4 7 17 31 55 -24

