Leipzig, Bayern e Dortmund vencem e seguem no topo do Alemão

O Bayern de Munique, em mais um show de gols do artilheiro polonês Robert Lewandowski, venceu o Eintracht Frankfurt por 5 a 0, neste sábado, pela 5ª rodada do Campeonato Alemão, mas não conseguiu chegar à liderança devido à vitória do RB Leipzig, que superou por 2 a 1 para o Hertha Berlin.

Com estes resultados, o Leipzig mantém um ponto de vantagem sobre o Bayern (2º) e também sobre o Borussia Dortmund (3º), que bateu o Schalke 04 por 3 a 0.

Em Munique, Lewandowski foi o personagem principal, marcando três gols. Ele abriu o placar aos 10 minutos, com um chute rasteiro dentro da área, após receber passe Kingsley Coman.

O segundo veio aos 26, finalizando de cabeça na cobrança de escanteio cobrado por Joshua Kimmich. Aos 60, após passe do brasileiro Douglas Costa, recebeu a bola entre dois marcadores e finalizou.

Leroy Sané, recuperado recentemente de uma lesão no joelho, assinou o quarto aos 72, com um chute de fora da área, e o jovem Jamal Musiala (17 anos) decretou o 5 a 0 com um chute na pequena área.

A má notícia para a equipe de Munique foi a grave lesão do canadense Alphonso Davies que deixou o campo às lágrimas nos primeiros momentos do jogo.

Já o RB Leipzig se manteve na liderança ao vencer o Hertha por 2 a 1 (15º).

O colombiano Jhon Córdoba abriu o placar para os berlinenses (8), mas o Leipzig virou através do francês Dayot Upamecano (11) e do austríaco Marcel Sabitzer (77 de pênalti).

Em Dortmund, o Borussia afundou o Schalke 04 (17º, na zona de rebaixamento) por 3 a 0, graças aos gols de Manuel Akanji (55), Erling Haaland (61) e Mats Hummels (78).

— Jogos e resultados da 5ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sexta-feira:

Stuttgart – Colônia 1 – 1

– Sábado:

Bayern de Munique – Eintracht Frankfurt5 – 0

RB Leipzig – Hertha Berlim 2 – 1

1. FC Union Berlin – Freiburg 1 – 1

Mainz – B. Moenchengladbach 2 – 3

Borussia Dortmund – Schalke 04 3 – 0

– Domingo:

(11h30) Wolfsburg – Arminia Bielefeld

(14h00) Werder Bremen – Hoffenheim

– Segunda-feira:

(16h30) Bayer Leverkusen – Augsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 13 5 4 1 0 12 3 9

2. Bayern de Munique 12 5 4 0 1 22 8 14

3. Borussia Dortmund 12 5 4 0 1 11 2 9

4. Stuttgart 8 5 2 2 1 10 6 4

5. B. Moenchengladbach 8 5 2 2 1 8 8 0

6. Eintracht Frankfurt 8 5 2 2 1 7 9 -2

7. Augsburg 7 4 2 1 1 5 3 2

8. Werder Bremen 7 4 2 1 1 6 6 0

9. 1. FC Union Berlin 6 5 1 3 1 8 6 2

. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 6 2

11. Bayer Leverkusen 6 4 1 3 0 3 2 1

12. Freiburg 6 5 1 3 1 6 9 -3

13. Wolfsburg 4 4 0 4 0 2 2 0

14. Arminia Bielefeld 4 4 1 1 2 3 6 -3

15. Hertha Berlim 3 5 1 0 4 9 12 -3

16. Colônia 2 5 0 2 3 5 9 -4

17. Schalke 04 1 5 0 1 4 2 19 -17

18. Mainz 0 5 0 0 5 4 15 -11

