Leilões vão conceder aeroportos para iniciativa privada em agosto

Uma nova rodada de leilões a ser realizada em agosto vai escolher as empresas que vão administrar quinze aeroportos nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Para explicar como vai funcionar a disputa, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, é o entrevistado do programa A Voz do Brasil desta sexta-feira (10).

Na conversa o ministro vai explicar quais as vantagens de ter aeroportos administrados pela iniciativa privada, quais os requisitos para que empresas possam participar do certame e qual deve ser o montante de investimentos aplicados nos aeroportos.





O Plano Nacional de Logística (PNL) é outro tema a ser abordado durante a participação do ministro no programa. Ele vai detalhar como funciona o PNL

Durante a entrevista o ministro também deve falar sobre a fusão de duas empresas públicas: a Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e a Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias. Ele vai explicar o porquê da fusão e as vantagens desse processo.

