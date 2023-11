Leilões de trigo da Conab movimentam menos de 10% do ofertado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2023 - 10:00 Para compartilhar:

Brasília, 24 – Os leilões de subvenção econômica para o trigo da safra 2023, realizados nesta quinta-feira (23) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), movimentaram apenas 9,7% do ofertado. Considerando os leilões de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro) e Prêmio de Escoamento de Produto (PEP), foram negociadas 31,92 mil toneladas de um total de 329,85 mil toneladas que poderiam ser arrematadas. O Pepro despertou novamente mais interesse do que o de PEP, com 31,02 mil toneladas arrematadas, 17,67% do total. No PEP, foram comercializadas 900 toneladas, ou 0,58%.

O volume total comercializado nos leilões ficou 50% abaixo da semana passada, quando 64 mil toneladas foram negociadas. Somente trigo do Rio Grande do Sul foi comercializado em ambos leilões, somando as 31,92 mil toneladas de 140 mil toneladas ofertadas de cereal do Estado, ambos encerrando no valor integral do prêmio ofertado de R$ 488,60 a tonelada tipo pão 1, PH 78.

Não houve interesse dos compradores por lotes de trigo proveniente da Bahia, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e de Santa Catarina.

O valor do prêmio máximo é calculado pela diferença entre o preço mínimo vigente para a cultura estabelecidos pela Conab e o preço médio de mercado do produto no Estado ou região de produção apurado pela Conab.

