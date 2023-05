Leilões de transmissão de energia em 2024 preveem R$20 bi em investimentos, diz ministro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 12:42 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – Os leilões de transmissão de energia elétrica previstos para 2024 devem envolver investimentos de 20 bilhões de reais, afirmou nesta sexta-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Em encontro sobre energias renováveis do Consórcio dos Governadores do Nordeste, Silveira afirmou que sua pasta trabalha para viabilizar a instalação de 30 gigawatts (GW) de usinas de energia renovável na região, que deverão destravar cerca de 120 bilhões de reais em investimentos do setor privado.

“Vamos transformar o Nordeste no celeiro de energia limpa e renovavel do Brasil”, disse o ministro.

(Por Letícia Fucuchima)

