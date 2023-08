Leilões de lítio na China chegam a lances 1,3 mil vezes acima dos preços iniciais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2023 - 19:23 Compartilhe

As empresas chinesas têm investido pesadamente em fontes domésticas do de lítio enquanto tentam garantir o acesso ao metal. O leilão da mina de lítio Jiada fechou no início desta semana com o equivalente a cerca de US$ 580 milhões – 1.300 vezes mais do que seu preço inicial, de acordo com dados do Sichuan Public Resources Trading Center, administrado pelo governo da China. Na semana passada, um leilão para a mina de lítio Lijiagoubei, também em Sichuan, fechou em mais de 1.700 vezes o lance inicial.

A licitação frenética reflete as expectativas dos participantes do mercado de que a demanda por baterias de lítio continuará a crescer. Nos primeiros cinco meses de 2023, as exportações de baterias de lítio da China atingiram US$ 26,7 bilhões, um salto de 66% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da alfândega chinesa.

