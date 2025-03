Leilão US$ 13 bi em T-bonds de 20 anos tem juro máximo de 4,632% e demanda acima da média

O Departamento do Tesouro leiloou US$ 13 bilhões em T-bonds de 20 anos, com juro máximo de 4,632%. A taxa bid-to-cover, um indicativo da demanda, ficou em 2,78 vezes, segundo o departamento, acima da média recente de 2,63 vezes, de acordo com o cálculo do BMO Capital Markets.

As ofertas indiretas, que representam a demanda do exterior, ficaram com 68,8% do montante ofertado, de 69,9% da média recente, e as ofertas diretas, com 22,4%, de 17,5% na média recente, segundo o BMO Capital.

Os dealers ficaram com 8,8%, de 12,6% na média recente.