Leilão nos EUA de US$ 58 bi em T-Notes de 3 anos tem juro de 3,878% com demanda abaixo da média

O Departamento do Tesouro leiloou nesta terça-feira US$ 58 bilhões em T-notes de 3 anos, com yield máximo de 3,878%. A taxa bid-to-cover, indicativo da demanda, ficou em 2,45 vezes, abaixo da média recente de 2,57 vezes, segundo o BMO Capital.

As ofertas indiretas, que representam a demanda do exterior, ficaram com 56,9% do montante ofertado, de uma média recente de 66,1%, e as diretas levaram 24%, de uma média de 18,1%, de acordo com a BMO.

Os dealers ficaram com 19,2%, de uma média recente de 15,8%.