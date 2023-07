Leilão, exposed da cunhada e vaias em show: como está a agenda de Neymar e Bruna Biancardi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 17:01 Compartilhe

Neymar e Bruna Biancardi estiveram juntos no domingo, 2, no camarote do Tardezinha, evento de música realizado por Thiaguinho no Rio de Janeiro. O casal não publicou fotos juntos, no entanto, em alguns registros nas redes sociais, o atleta aparece ao lado do pagodeiro, da cantora Ludmilla e de outro amigo, o jogador Vini Jr.

Nas redes sociais também circulam dois vídeos, um em que o atacante do PSG aparece sendo convidado para subir ao palco – e recebe algumas vaias. E outro, em que é afastado por seguranças após suposta discussão com outro homem.

O momento foi divulgado pelo jornalista Luiz Bacci.

Já o último registro da influencer é a respeito de um jantar luxuoso que o casal marcou presença no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, que aconteceu no dia 26 de junho. Bruna vestia um longo vestido vermelho, já marcando mais a barriga da gravidez. Na legenda da foto, ela relembrou o nome da primeira filha. “Eu e Mavie prontinhas”, escreveu. No final de junho, com a presença de amigos e familiares, o casal realizou o chá revelação.

Novas supostas traições

Celeste Bright

A modelo holandesa Celeste Bright compartilhou no Instagram, em 28 de junho, um print em que Neymar teria supostamente enviado uma mensagem para ela. Na imagem, ele reagiu com um emoji de palminhas à publicação do direct e a modelo reagiu à atitude. “Se você tem uma namorada, não mande DM para garotas. É errado é muito desrespeitoso com sua parceira”, escreveu.

Após a repercussão, Celeste disse que não conhecia o craque, apenas que estava “cansada de ver tantos homens desrespeitando as namoradas”. “Não sabia quem era ele. Só fiquei cansada de ver tantas DMs de caras com namoradas ou esposas. Ele não é o único. Sinto que as meninas precisam ter mais voz, pois eu conheço a dor”, declarou.

Isis Mesquita

Já em 29 de junho, outro novo suposto envolvimento do jogador também viralizou na internet. Ele teria flertado com a estudante de arquitetura Isis Mesquita enquanto já estava em um relacionamento com Biancardi.

Isis tornou público um print que seria uma suposta investida de Neymar, que reagia a fotos da moça com emojis de fogo. A primeira interação entre os dois teria acontecido ainda durante a última Copa do Mundo, quando ele estava solteiro.

Contudo, uma última abordagem por parte do jogador de futebol, teria sido feita em fevereiro, período em que ele e a atual haviam retomado o relacionamento.

Sephora Maria Noori

A modelo espanhola Sephora Maria Noori também expôs supostas conversas que ela diz ter tido com Neymar e o caso também viralizou na web. Além de alegar ter recebido mensagens no Instagram, ela contou que bateu um papo com ele em um aplicativo, tendo até combinado de encontrá-lo.

Com a exposição desses últimos dois nomes, o atleta se manifestou no Twitter, na última sexta-feira, 30. “Mais alguém?”, escreveu ele, que também colocou um emoji de risada ao lado.

Aparentemente, o jogador fez referência a quantidade de mulheres entregando suas mensagens enviadas pelo Instagram.

‘Está debochando da situação ao invés de sentir vergonha e constrangimento’





Bruna Biancardi não comentou sobre os últimos acontecimentos, fechando a seção de comentários das postagens no perfil no Instagram. Mas, sua irmã, Bianca, compartilhou uma carta aberta criticando as atitudes do cunhado.

No texto publicado nos stories do Instagram, a nutricionista acusa Neymar de ser um “homem que se recusa a ser homem” e descreveu suas atitudes como “infantis, desrespeitosas e imorais”.

“Eu poderia enviar isso por WhatsApp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo”, iniciou.

Em seguida, Bianca relembrou o post em que o jogador assume ter traído sua irmã: “Os comentários na foto demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos ‘cristãos’, que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez”.

E continuou: “Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz. O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê, e continuar agindo como criança? Para quem acha que a minha irmã está nessa relação por interesse, dinheiro e fama, entendam de uma vez por todas: ela não está e ela não precisa.

Bianca reiterou que a irmã “está nessa relação por amor, por querer que ele cuide e crie da filha que ele tanto quis fazer”. Por fim, ela enfatizou que a família sempre irá apoiar as decisões de Bruna e concluiu com um pedido ao atleta: “Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral”.

O Estadão entrou em contato com Neymar para um pronunciamento sobre o caso, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Leilão e discrição

Após a colunista Fábia Oliveira divulgar que Neymar mantinha contato desde 2022 com a modelo e influenciadora Fernanda Campos, ele publicou em 21 de junho um texto pedindo desculpas públicas a namorada. Sem citar nominalmente a palavra “traição”, ele pediu desculpas pela “exposição” e ataques que Bruna sofreu nos últimos dias.

No dia seguinte, em 22 de junho, o casal esteve juntos na 3ª edição do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., no Clube Monte Líbano, em São Paulo. As arrecadações são destinadas a crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade. Na ocasião, o casal apareceu junto no tapete vermelho ao lado do primeiro filho do jogador, Davi Lucca, fruto da sua relação com Carol Dantas.

Biancardi não publicou nenhuma foto do evento em seu perfil no Instagram – já o atleta, postou um vídeo agradecendo quem esteve no evento e é possível ver a influencer em alguns momentos, vestindo um longo vestido preto com brilhos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

