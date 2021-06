Leilão em final do Cariocão destina valor ao social Ação da Play For a Cause com a Ferj arrecada R$ 48 mil para quatro projetos sociais do Rio de Janeiro; bolas e camisas de craques de Flamengo e Fluminense foram leiloadas#

Novas alegrias seguem sendo realizadas no Cariocão 21. Mesmo após a definição do campeão da temporada, a competição segue gerando o bem, desta vez fora de campo. Em ação desenvolvida pela Play For a Cause em parceria com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Ferj, o leilão beneficente da final arrecadou R$ 48.040,00, valor que será destinado a quatro projetos sociais do Rio de Janeiro.

+ Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021!

E MAIS:

Finalistas do campeonato, Flamengo e Fluminense apoiaram a ação, e disponibilizaram duas camisas de cada equipe autografadas pelos craques que as vestiram. Gabi, Arrascaeta, Fred e Nenê colaboraram. O item que recebeu o maior lance foi a camisa usada pelo atacante rubro-negro, R$ 13 mil, enquanto a do uruguaio foi arrematada por R$ 10 mil. As camisas tricolores reverteram R$ 4.040,00 aos projetos sociais.

Engrandecendo ainda mais a ação, a Ferj destinou ao leilão duas bolas usadas na grande decisão do Cariocão 21, e elas foram disputadas até os últimos minutos. No total, elas renderam R$ 21 mil às instituições atendidas na ação. São elas: Casa Ronald McDonald, Projeto Acolher, Gamboa Ação e Obra Social Dona Meca.

A Play For a Cause é uma empresa que tem como objetivo principal transformar grandes paixões em ferramentas de impacto social. Seu serviço é unir sonhos, desde o fã que deseja um item ou experiência única com seu ídolo até os mais necessitados que sonham com um futuro melhor. Com essa conexão, a empresa impacta diretamente a sociedade transformando atletas, clubes e competições esportivas em verdadeiros protagonistas da mudança social no Brasil. Novos leilões solidários estão abertos no site playforacause.com.br.

“Todos na Play For a Cause estão muito satisfeitos com o resultado da ação com o Cariocão, um verdadeiro golaço de todos os envolvidos: Ferj, Flamengo, Fluminense, jogadores e torcedores. O valor arrecadado fará a diferença na vida de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Seguimos transformando a paixão pelo esporte em uma poderosa ferramenta de impacto social”, celebra a fundadora da Play For a Cause, Manuella Carvalho.

E MAIS:

Veja também