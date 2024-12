Leilão do Lote 6 do PR, no dia 19, já tem quatro grupos interessados, afirma ministro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2024 - 17:37 Para compartilhar:

Próximo leilão de concessão de rodovias na B3, o do leilão do Lote 6 de rodovias do Paraná está previsto para ocorrer na próxima quinta-feira, 19. Até agora, há quatro grupos avaliando participar da disputa, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho, a jornalistas, sem citar nomes.

Essas rodovias ligam Guarapuava a Foz do Iguaçu e é formado pelas BRs-163/277/469/PR e pelas vias estaduais PR-158/180/182/280/483, importantes redes de escoamento da safra agrícola.

O governador do Paraná, Ratinho Junior, que veio para a B3 para o leilão do Lote 3, no começo da tarde de hoje, vencido pela CCR em leilão bastante disputado, disse que a região do Lote 6 é formada por várias e grandes cooperativas agrícolas. “É uma região em que as cooperativas crescem 25% ao ano.”

As cooperativas agrícolas do Paraná, ao todo, devem faturar R$ 200 bilhões ano, e podem aumentar a cifra para R$ 300 bilhões em 2026, disse Ratinho Jr.

Ao todo, o Estado do Paraná vai leiloar 3,3 mil quilômetros em rodovias, em seis rotas. Hoje foi feito o do lote 3 e os lotes 4 e 5 devem ficar para a primeira metade de 2025.

O governador disse que em sete anos, o Produto Interno Bruto (PIB) deve dobrar em sete anos. “É um crescimento maior que o indiano.”

A CCR operava no Paraná apenas na concessão de aeroportos, e deve começar a fazer a terceira pista do aeroporto de Curitiba em breve, disse o governador.