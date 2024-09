Leilão de transmissão da Aneel tem deságio médio de 48,89% ante RAP total de R$ 552,9 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/09/2024 - 13:36 Para compartilhar:

O leilão de transmissão realizado nesta sexta-feira, 27, teve Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 288,6 milhões, um desconto de 48,8% em relação à máxima estipulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que era de R$ 552,9 milhões.

A Engie foi a vencedora do lote 1, o principal do certame, e levou também os sublotes 1A e 1B. A empresa ofereceu uma RAP total de R$ 252,45 milhões, um deságio de 48,1%. Já para os sublotes a RAP oferecida pela empresa totalizou R$ 266,8 milhões, com deságio médio de 45,14%.

O lote 1 prevê a entrega de instalações novas que compreendem 780 quilômetros (Kms) de linhas de transmissão passando entre os Estados do Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

O investimento previsto é de R$ 1,712 bilhão, e o prazo para conclusão das obras é de 60 meses a partir da assinatura do contrato com a Aneel.

Esse lote prevê, ainda, a continuidade de prestação de serviços no Espírito Santo e na área leste de Minas Gerais. Já a finalidade dos ativos novos desse lote é reforçar o sistema elétrico do Paraná e de Santa Catarina.

O lote 3 foi arrematado pela Taesa, após uma disputa a viva-voz com a CPFL e EDF. A empresa ofereceu uma RAP de R$ 17,1760 milhões, o equivalente a um deságio de 53,45%.

O lote prevê a entrega de instalações novas que compreendem 2 quilômetros (Km) de linhas de transmissão em São Paulo e 600 MVA de potência. O investimento previsto é de R$ 244,0 milhões, e o prazo para conclusão das obras é de 42 meses a partir da assinatura do contrato com a Aneel. A finalidade desse lote é o atendimento à região de Jaú, no interior paulista.

Já o lote 4 foi vencido pela COX, que ofereceu RAP de R$ 12,600 milhões, o equivalente a um deságio de 55,56%. Ele prevê a entrega de 400 MVA de potência no município da Barra, na Bahia. O investimento previsto é de R$ 168,2 milhões, e o prazo para conclusão das obras é de 51 meses a partir da assinatura do contrato com a Aneel.

A finalidade desse lote é o atendimento à região do Vale do São Francisco, na Bahia.