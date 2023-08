Leilão de quatro áreas portuárias em Alagoas e Ceará tem início na B3

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 14:34 Compartilhe

Começou no início da tarde desta sexta-feira, 11, na sede da B3 em São Paulo, o leilão de cinco áreas portuárias localizadas em três Estados brasileiros, sendo três em Alagoas e um no Ceará, somando 80 mil metros quadrados e mais de R$ 100 milhões em investimentos. O critério utilizado será o de maior valor de outorga.

A maior previsão de investimentos (capex), de R$ 46,4 milhões, é para MAC11A, que será implementado no Porto Organizado de Maceió (AL), com contrato de 25 anos. O terminal é dedicado à movimentação e armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis e petróleo.

Mais duas áreas localizadas no Porto de Maceió irão à leilão: MAC11 e MAC12, ambos têm combustível como produto de destaque e somam contratos de 25 anos. Os investimentos previstos são de R$ 20,8 milhões e R$ 37,5 milhões, respectivamente.

O certame inclui ainda o TMP, terminal de passageiros e atividades de entretenimento, na área denominada Terminal Marítimo de Passageiros (TMP), localizada no Porto Organizado do Mucuripe, em Fortaleza (CE). O contrato tem prazo de 25 anos, com expectativa de aporte de R$ 3,1 milhões.

O leilão é promovido pelo Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

