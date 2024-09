Leilão de compra de sementes de arroz para agricultura familiar no RS será amanhã

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2024 - 17:53 Para compartilhar:

São Paulo, 4 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai comprar, por meio de leilão eletrônico, na quinta-feira, 5, a partir das 9 horas, um total de 480,4 mil quilos de sementes de arroz da safra 2023/24. Conforme comunicado da estatal, o produto será destinado à doação para associações de agricultores familiares nos municípios gaúchos de Nova Santa Rita, Eldorado do Sul e Viamão. Os recursos foram destinados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), que liberou um crédito orçamentário de R$ R$ 2,5 milhões para a Companhia realizar a operação de compra das sementes para a agricultura familiar.

O leilão será ofertado a partir de oito Avisos de Compra Pública, disponíveis no site da Conab. Para o município de Nova Santa Rita, está prevista a aquisição de 127.500 kg de sementes de arroz tipo Epagri 108, sendo 85.000 kg para entrega no Assentamento Capela, em benefício da Cooperativa Agropecuária de Nova Santa Rita (Coopan), e 42.500 kg para entrega no Assentamento Santa Rita de Cássia II e entidade recebedora a Cooperativa Agropecuária Sete de Julho. Outros dois editais estabelecem a compra de 12.500 kg de sementes de arroz tipo Z SCS 122 Miura para entrega no Assentamento Capela, tendo como entidade recebedora a Coopan, e mais a compra de 85.000 kg de sementes de arroz tipo Irga 409 para entrega no Assentamento Santa Rita de Cássia II, e entidade recebedora a Cooperativa Agropecuária Sete de Julho.

Para o município de Eldorado do Sul, os avisos definem a compra de 30.000 kg de sementes de arroz do tipo precoce BRS precoce Pampa CL para entrega no Assentamento Integração Gaúcha e entidade recebedora a Associação Dezenove de Setembro; a compra de 45.000 kg de sementes de arroz do tipo Irga 431 CL certificado irrigado em casca sul longo fino natural sendo 20.000 kg para entrega no Assentamento Integração Gaúcha e 25.000 kg para entrega no Assentamento Apolônio de Carvalho, ambos com entidade recebedora a Associação Dezenove de Setembro; e por fim, a compra de 50.000 kg de sementes de arroz do tipo Irga 424 RI certificado irrigado em casca sul longo fino natural, com entrega no Assentamento Apolônio de Carvalho e entidade recebedora a Associação Dezenove de Setembro.

Nos dois avisos destinados ao município de Viamão, o primeiro indica a compra de 35.000 kg de sementes de arroz do tipo BRS A705, e o segundo, a compra de 95.480 kg de sementes de arroz do tipo BRS Pampeira com entregas no Assentamento Filhos de Sepé, e entidade recebedora a Associação dos Moradores Filhos de Sepé (AAFISE).