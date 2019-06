Leilão de ações da Via Varejo representando 36,27% do capital será dia 14

O leilão de venda de ações ordinárias da Via Varejo na B3 está marcado para o próximo dia 14, sexta-feira, como informa a Agência Bovespa.

A quantidade de ações sob o código VVAR3 será de 469.521.085, ou 36,27% do capital total, ao preço de R$ 4,75.

O leilão ocorrerá de 10h30 às 11h30, com intermediação do Itaú.

A B3 completa com a informação de que “será permitida a livre interferência de compradores e vendedores no leilão.”

A operação se dá após o conselho de administração do GPA ter aprovado hoje a venda de todas as ações detidas na Via Varejo em leilão na B3, para o empresário Michael Klein, em conjunto com outros investidores, pelo preço mínimo de R$ 4,75 por ação. A família Klein já possui 25,43% da companhia.