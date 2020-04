Leilão da camiseta de Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, rende R$ 45 mil

A camiseta do volante Marcos Llorente, com a qual marcou dois gols na vitória do Atlético de Madrid sobre o Liverpool, na vitória por 3 a 2, que classificou o time espanhol para as quartas de final da Liga dos Campeões, foi leiloada neste domingo por 8,1 mil euros (R$ 45,3 mil).

O leilão foi organizado pela Liga ACB, que dirige o principal torneio de basquete da Espanha, e contou com doações de outros atletas, como Rafael Nadal (tênis), Carlos Sainz (Fórmula 1), Sergio Rodriguez (basquete) e Bruno Hortelano (atletismo). O dinheiro arrecadado, cerca de 145 mil euros (R$ 810 mil), será destinado para a Cruz Vermelha.

“É a camisa pela qual tenho mais carinho, a mais especial que tenho, e espero que ela ajude o máximo possível aqueles que necessitam”, disse Llorente, em um vídeo para a campanha da ACB.

O objeto que arrecadou o maior valor foi a camiseta que Rafael Nadal usou na conquista do título do ano passado em Roland Garros, com 20,5 mil euros (R$ 111,6 mil).