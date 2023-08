Leilane Neubarth passa mal ao vivo e precisa deixar estúdio da GloboNews às pressas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2023 - 16:53 Compartilhe

A jornalista Leilane Neubarth, 64, precisou deixar o estúdio da GloboNews às pressas após passar mal ao vivo, nesta terça-feira, 22, no programa ‘Conexão’. A apresentadora, que chegou a entrar no ar por alguns minutos, ao lado das colegas de bancada Camila Bomfim e Daniela Lima, teve uma indisposição, foi atendida na emissora e retornou para casa para se recuperar.

Camila explicou que Neubarth teve uma leve indisposição e, por isso, precisou sair do ar. “Gente, vocês devem estar sentindo falta da Leilane. Então, para tranquilizar todo mundo, a gente explica. Ela sentiu uma leve indisposição, precisou sair do estúdio, mas já está se sentindo melhor, chegou em casa. Tudo bem com a nossa amiga”, explicou a jornalista.

“A gente sabe que não consegue substituir aqueles olhos. Ela segurou a onda super, porque vocês vem sempre em primeiro lugar. A gente manda o nosso beijo aqui do estúdio. Amanhã vai estar aqui de volta”, completou Daniela.

Assista ao vídeo:

Mais cedo, @LeilaneNeubarth teve uma leve indisposição e precisou deixar a apresentação do Conexão, mas já está melhor e em casa. Muito amor e boas energias! 🤍 ➡ Assista ao #ConexãoGloboNews com @DanielaLima_, @LeilaneNeubarth e @camilabomfim: https://t.co/bFwcwLqjJH… pic.twitter.com/DPylXndszO — GloboNews (@GloboNews) August 22, 2023

