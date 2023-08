Leila Pereira publica figurinha após classificação do Palmeiras, e torcedores apontam deboche

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 0:55 Compartilhe

A presidente Leila Pereira tem sido alvo de muitas críticas da torcida do Palmeiras pela falta de contratações ao longo da temporada. Mas com a classificação sobre o Atlético-MG na Libertadores, a mandatária espera que as reclamações diminuam.

Nas redes sociais, Leila compartilhou uma figurinha de Whatsapp com o seguinte questionamento: “Estão mais calmos?”.

A mensagem rapidamente repercutiu nas mídias digitais. Os torcedores do Palmeiras, no entanto, não ficaram muito felizes com a frase e questionaram a ideia de Leila Pereira. “Não é possível”, escreveu um internauta. “Parabéns pela tentativa, Leila, mas nem você vai estragar minha felicidade hoje”, publicou outro.

O Palmeiras conquistou sua classificação após um empate sem gols no Allianz Parque nesta quarta-feira. No jogo de ida, o time alviverde havia ganhado por 1 a 0 no Mineirão. Na próxima fase, os comandados de Abel Ferreira vão encarar o colombiano Deportivo Pereira.

Em um vídeo, Leila, ainda no Allianz Parque, valorizou a classificação, mas aproveitou para reforçar a posição austera nas finanças. “Agora tudo mais tranquilo. Que espetáculo. Com muita luta e garra chegamos lá. Ainda temos alguns degraus para subir. Mas vamos com muita força e responsabilidade. É para isso que estou aqui. Para lutar com responsabilidade para fortalecer cada vez mais nosso elenco.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias