Leila Pereira é reeleita presidente do Palmeiras

Da Redação 24/11/2024 - 17:38

Na tarde deste domingo, 24, foi realizada a eleição presidencial no Palmeiras. A votação foi feita um dia após a equipe assumir a liderança do Campeonato Brasileiro 2024. Leila Pereira, atual presidente, enfrentou Saverio Orlandi, e ficou com a vitória, sendo reeleita para o próximo triênio (2025/2026/2027).

O Palmeiras divulgou o resultado em suas redes sociais. A chapa de Leila Pereira recebeu 2295 votos, enquanto que a de Saverio Orlandi recebeu 858. Votos em branco foram 30.

