Leila Pereira é ‘aeromoça’ em primeiro voo de aeronave do Palmeiras

Leila Pereira foi “aeromoça” por um dia. No primeiro voo da aeronave do Palmeiras, a presidente do clube esteve com toda a delegação na viagem de Sorocaba, no interior paulista, para o Rio. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Leila aparece valorizando o momento, agradecendo todo o elenco e staff do clube e “servindo” alguns atletas antes da viagem. O avião é do modelo E190-E2, que tem 98 lugares e é avaliado em US$ 64 milhões (R$ 305 milhões).

O avião pertence à Placar Linhas Aéreas, nova empresa de Leila no ramo da aviação, e será colocado à disposição de outros clubes para fretamento. O próprio Palmeiras usará a aeronave por meio da contratação da empresa, mas, no momento, a Placar não pode comercializar voos porque ainda não obteve a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para isso.

Por conta do primeiro voo da aeronave palmeirense, o deslocamento do time para a partida contra o Fluminense neste sábado foi um pouco diferente. A delegação palmeirense se deslocou até Sorocaba, a cerca de 90 quilômetros da capital, para decolar de um hangar de propriedade da empresa da presidente palmeirense. Na volta para São Paulo, após o jogo, o desembarque será em Guarulhos.

A ideia de adquirir o avião partiu da própria Leila Pereira. A iniciativa visa gerar uma economia ao Palmeiras, que, segundo apuração do Estadão, gasta em torno de R$ 1,5 milhão por mês com viagens do elenco para as partidas no Brasil e fora dele. A aeronave pode voar sem necessidade de escalas para todos destinos da América do Sul, evitando o desgaste dos jogadores em voos comerciais.

Como contrapartida à economia que pode ser gerada aos cofres do clube, Leila ganha publicidade e dinheiro ao alugar o avião a outros times também e para empresas interessados quando não estiver sendo utilizado. Até por isso, o avião não tem as cores do Palmeiras. Ele é azul e branco e apresenta o nome da companhia aérea.

