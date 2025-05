Leila Pereira desconversa sobre Abel na seleção: ‘Se tiver interesse, Ednaldo vai me telefonar’

Após o fracasso nas negociações entre Carlo Ancelotti e a seleção brasileira, o nome de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, voltou a ser especulado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Diante disso, a presidente Leila Pereira falou, nesta quarta-feira, sobre o bom relacionamento com a CBF e o desejo de manter o trabalho do português. Ela disse que ainda não foi procurada por ninguém da entidade para tratar sobre o assunto.

“Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que, se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Ednaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação”, afirmou.

Leila ainda aproveitou para falar sobre o desejo de renovar o contrato de Abel. O português possui vínculo com o Palmeiras até o final da atual temporada.

“O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube, em 2027. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando, e a nossa comissão técnica está totalmente focada no Palmeiras e no nosso objetivo de conquistar vitórias e títulos”, complementou.

O Palmeiras venceu o Ceará, por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Copa do Brasil, na Arena Castelão. O time volta a jogar no domingo, às 16h, diante do Vasco, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. A equipe ocupa a vice-liderança com 13 pontos, um atrás do Flamengo.