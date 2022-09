Leila Pereira coloca ‘panos quentes’ em eliminação do Palmeiras e faz elogios: ‘Incansáveis’

Parceria Lance & IstoÉ 07/09/2022 - 1:16 Compartilhe







A presidente Leila Pereira usou as redes sociais para se pronunciar sobre a eliminação do Palmeiras para o Athletico-PR na Copa Libertadores. A mandatária elogiou o apoio da torcida presente no Allianz Parque e parabenizou o elenco alviverde.

– Pessoal, tentamos, lutamos, nossos jogadores foram incansáveis, nossa torcida fez uma festa maravilhosa, mas desta vez não foi possível. Eu, como presidente de um clube da grandeza do Palmeiras, tenho de estar preparada para momentos difíceis, também – afirmou.

Segundo a presidente, o foco agora será voltado ao Brasileirão, competição na qual o time está na liderança com 51 pontos. Em busca de um título inédito sob o comando de Abel Ferreira, Leila Pereira ressaltou que o ‘trabalho continua’.

– Vamos continuar o trabalho, nesta direção, focar no Brasileiro. E com a ajuda de todos vocês, vamos continuar na mesma energia, mesma vibração, apoiando o nosso elenco – concluiu.

Leila elogia elenco e torcida do Palmeiras após eliminação (Foto: Reprodução/Leila Pereira)

