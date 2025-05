Leila justifica apoio a Samir Xaud na CBF: ‘Melhores propostas para o futebol brasileiro’

Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, explicou o seu apoio a Samir Xaud na disputa pela presidência da CBF. O presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol (FRF) reuniu apoio de 25 federações estaduais, inviabilizando que Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista (FPF), inscreva sua candidatura, que precisa de, no mínimo, oito entidades estaduais.

“Conversei com os dois candidatos à presidência da CBF e entendi que as propostas da chapa do Samir Xaud são as melhores para o crescimento do futebol brasileiro. Ele se mostrou comprometido com as pautas que o Palmeiras vem defendendo durante a minha gestão, como a implementação do Fair Play Financeiro, a redução dos campeonatos estaduais e a criação de uma liga que dê autonomia aos clubes na organização das competições nacionais”, afirmou Leila por meio da assessoria de imprensa do clube.

A escolha de Leila chamou atenção, já que, dos 40 times das Séries A e B, apenas oito não haviam assinado a nota de apoio a Reinaldo Carneiro Bastos: além do time alviverde, Grêmio, Volta Redonda, Paysandu, Remo, Botafogo, Vasco e Athletic.

Ao registrar a chapa, Xaud teve assinaturas de Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Vasco (Série A) e Amazonas, CRB, Criciúma, Paysandu, Vasco e Volta Redonda (Série B).

“Não é porque a maioria dos clubes optou por um candidato (Reinaldo Carneiro Bastos) que o Palmeiras é obrigado a apoiar este mesmo candidato. Tenho grande respeito pelo Reinaldo e pelo trabalho desenvolvido pela Federação Paulista, mas o Palmeiras escolheu o caminho que entende ser o melhor para o futebol brasileiro, que precisa urgentemente de renovação”, disse ela.

“Quando eu assumi a presidência do Palmeiras, muitas pessoas disseram que eu iria fracassar porque sou mulher e porque não fazia parte do meio do futebol. E o que aconteceu? No meu primeiro mandato, conquistamos 35 títulos, levando em conta somente competições profissionais e de base da FPF, CBF e Conmebol. No ano passado, estabelecemos o recorde de receita da história do clube, com mais de R$ 1,2 bilhão. Acredito que o Samir tem condições de fazer uma ótima gestão. Que ele possa ter o apoio de todos e tranquilidade para trabalhar”, acrescentou a mandatária.

Xaud, de 41 anos, se tornou neste domingo, 18, oficialmente o primeiro – e será o único – candidato para substituir Ednaldo Rodrigues na CBF.