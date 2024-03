Leidy Elin é a 14ª eliminada do ‘BBB 24’; veja a porcentagem de votos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/03/2024 - 7:41 Para compartilhar:

Leidy Elin foi a décima quarta eliminada do Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira, 26. Ela foi a participante mais votada em um Paredão contra Matteus, Davi e MC Bin Laden, recebendo 88,33% dos votos. Davi contou com 6,76%, MC Bin Laden ficou com 3,84%, enquanto Matteus teve 1,07%.

Em seu discurso, o apresentador Tadeu Schmidt destacou o top 10 (grupo dos dez finalistas) no qual o programa entra agora e sobre como Leidy Elin foi a primeira sister a ganhar mais seguidores nas redes sociais e a simpatia do público. O apresentador também falou sobre a história de vida da sister e apontou como ela movimentou o jogo ao lado de aliados e rivais. “Você é aquele jogador que quando senta na mesa de pôquer, os adversários preferem não partir para o confronto direto. Têm respeito. Os adversários não testam para ver se aquele jogador está com cartas boas ou não”, disse.

Do lado de fora da casa, Leidy conversou com Tadeu sobre os motivos que a fizeram sair do reality neste momento. A trancista mencionou o emblemático momento em que jogou a mala de Davi com as roupas dentro da piscina. “E também porque eu troquei de grupo, acho que isso mexeu aqui fora”. O apresentador também mencionou um recorde quebrado pela carioca, que passou 77 dias sem ser votada dentro do programa.

Relembre como foi a formação do Paredão

– Giovanna, a líder, escolheu Davi para o Paredão.

– Matteus, com 5 votos da casa, foi o mais votado.

– Leidy Elin, com 4 votos, foi a 2ª mais votada pela casa.

– Matteus usou o contragolpe para puxar Bin Laden.

– Leidy Elin usou o contragolpe para puxar Alane ao Paredão.

– Matteus usou o Poder Curinga para tirar Bin Laden da Prova Bate-Volta, colocando-o direto no Paredão.

– Alane venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do Paredão.

Confira a votação

– Davi votou em Leidy Elin.

– Leidy Elin votou em Matteus.

– Alane votou em Leidy Elin.

– Fernanda votou em Matteus.

– Beatriz votou em Leidy Elin.





– Lucas Henrique votou em Matteus.

– Isabelle votou em Bin Laden.

– Bin Laden votou em Matteus.

– Matteus votou em Leidy Elin.

– Pitel votou em Matteus.

Como foi a Prova Bate-Volta

De início, foi feito o sorteio para definição da ordem de jogada, que foi a seguinte: Leidy Elin, a primeira, Matteus, o segundo, e Alane, a terceira. A Prova Bate-Volta foi, basicamente, baseada na sorte, como outras já disputadas.

Os participantes tinham que falar um número de 1 a 10, e abrir uma geladeira certa para passar de fase – caso houvesse uma “salsicha” na geladeira, poderia jogar duas vezes seguidas, na 2ª fase. A etapa seguinte envolvia celulares, numerados de 11 a 20, e também a sorte em encontrar a frase de sucesso. Por fim, havia a 3.ª fase com mesas a serem escolhidas, com números de 21 a 30.

Leidy foi a primeira a passar de fase. Alane passou em sequência, tendo conseguido a “salsicha” da vantagem – ela conseguiu passar à última fase antes mesmo de Leidy, e enquanto Matteus ainda estava na disputa inicial. Matteus só conseguiu seu primeiro palpite na 2ª fase quando suas concorrentes já estavam na 3ª. Quando ele conseguiu avançar, Alane acertou e se salvou

