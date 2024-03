Leidy Elin avalia trajetória no ‘BBB 24’: ‘só quem não podia me cancelar era minha mãe’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/03/2024 - 12:15 Para compartilhar:

Leidy Elin, após sua saída do BBB 24 como a décima quarta eliminada com 88,33% dos votos, participou do Bate-Papo BBB, apresentado por com Thais Fersoza e Ed Gama, ocasião em que teve a oportunidade de refletir sobre sua jornada no reality, especialmente sua tumultuada relação com Davi.

Durante a conversa, Leidy relembrou um dos episódios mais polêmicos envolvendo a rivalidade com Davi, ao comentar sobre o momento em que jogou a mala dele na piscina. Ela expressou arrependimento ao dizer: “jogar a mala dele na piscina, eu falei lá dentro: foi bonito? Não! Não foi bonito. Faria de novo? Não, não faria”.

Além disso, a trancista admitiu que ambos desceram o nível nas discussões: “eu desci o nível que nem ele. Pra mim, ele desce o nível pra todo mundo. Não é certo, minha mãe fica arrasada”.

Ao ser confrontada com as reações negativas do público nas redes sociais, Leidy reconheceu sua impopularidade, afirmando estar “canceladíssima”. Uma internauta expressou alívio pela sua eliminação, ao que Leidy respondeu reconhecendo sua percepção sobre o cancelamento: “eu falava isso direto, (estou) canceladíssima. Por isso que eu falava que queria uma resposta”.

Outro momento de autocrítica veio quando ela abordou uma música que cantou na casa em tom de provocação após um embate com Davi, defendendo-se ao dizer que não foi a única a cantar: “vocês estão só me cancelando, mas não fui só eu que cantei. Todo mundo cantou na casa, e agora querem vir pra cima de mim”.

Durante sua participação no programa, Leidy também descobriu que havia estabelecido um novo recorde no BBB, ao ficar 77 dias sem receber votos, superando participantes anteriores. Sobre sua estratégia de jogo, ela esclareceu: “minha única estratégia foi ‘vou entrar e, na primeira semana, vou correr do Paredão’. Depois, eu fui eu. Simplesmente, fui eu. Não tive estratégia. Fui ter estratégia agora no final, me ferrei”.

A ex-sister comentou ainda sobre se sentir traída por Alane e o impacto das fofocas no jogo. Quando questionada sobre se sentiu traída após Alane revelar sua intenção de voto, Leidy confirmou sem hesitar.

A trancista também se surpreendeu com uma fofoca trazida por Yasmin Brunet sobre Lucas estar solteiro, reagindo com espanto e animação: “Gente, que babado!! Mentira!”.

Em relação ao ranking dos eliminados, Leidy assumiu a liderança em termos de rejeição, uma posição que ela atribuiu à controvérsia da mala na piscina. Apesar dos desafios enfrentados e da negatividade percebida, as mensagens de apoio de sua mãe e irmão foram um consolo para ela, reiterando o valor do suporte familiar em momentos difíceis: “só quem não podia me cancelar era minha mãe, o resto pode me cancelar”.

