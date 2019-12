Leicester vence West Ham e fica a 10 pontos do líder Liverpool no Inglês

Após três jogos sem vitória, o Leicester City voltou a vencer neste sábado para manter a esperanças de título no Campeonato Inglês. Fora de casa, derrotou o West Ham por 2 a 1 e segue de olho no líder da tabela. A diferença para o Liverpool, que entrará em campo na rodada no domingo, é de dez pontos: 52 a 42.

De quebra, o Leicester abriu vantagem sobre o Manchester City, terceiro colocado. O time comandado por Josep Guardiola levou uma virada improvável do Woverhampton, por 3 a 2, na sexta-feira, e estacionou nos 38. Pela 20ª rodada, contudo, a equipe de Manchester ainda entrará em campo neste domingo. Já o West Ham é o 17º, logo acima da zona do rebaixamento, com 19 pontos.

Mesmo jogando no London Stadium, o Leicester dominou o West Ham sem muita dificuldade no primeiro tempo. Mas só abriu o placar aos 40 minutos, com gol de Kelechi Iheanacho. O time da casa, do brasileiro Felipe Anderson, respondeu rapidamente e empatou aos 45, com gol de Pablo Fornals.

Mas, no segundo tempo, o Leicester foi para cima para decidir o confronto. Desperdiçou boas chances até chegar ao segundo gol, aos 10 minutos. Gray recebeu preciso passe de Ayoze Perez, entrou na área com facilidade e bateu na saída do goleiro Lukasz Fabianski. Do outro lado, o West Ham esboçou poucas investidas no ataque, quase sempre sem maior perigo.

Ainda neste sábado, o Tottenham não conseguiu passar do 2 a 2 com o lanterna Norwich City, fora de casa. O time londrino, comandado pelo técnico José Mourinho, esteve atrás no placar por duas vezes e só buscou o empate nos minutos finais, com gol de pênalti. Mario Vrancic, aos 18, e Serge Aurier, contra, aos 16 do segundo tempo, marcaram os gols dos anfitriões.

Pelo Tottenham, Christian Eriksen buscou o empate em 1 a 1, aos 10 da etapa final, com lindo gol em cobrança de falta. E Harry Kane, referência ofensiva da equipe, decretou a igualdade no marcador ao bater penalidade que ele mesmo sofreu, aos 37 minutos do segundo tempo.

O Tottenham soma 30 pontos e ocupa a quinta colocação da tabela, na beira da zona de classificação à próxima Liga dos Campeões. Já o Norwich segue na última posição da tabela, com apenas 13 pontos.