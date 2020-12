Leicester vence Tottenham e assume vice-liderança da Premier League Equipe liderada por Jamie Vardy abriu o placar com o artilheiro marcando de pênalti nos acréscimos da primeira etapa e contou com a sorte para ampliar o marcador

O artilheiro Jamie Vardy não dá sossego para nenhuma equipe da Premier League. A vítima da vez foi o Tottenham e o Leicester conseguiu vencer o time londrino fora de casa por 2 a 0 e assumir a vice-liderança do Campeonato Inglês. O camisa nove marcou o primeiro gol e participou do segundo para dar três pontos muito importantes aos Foxes.

> Veja a tabela da Premier League



MERECIDO

O Leicester buscou mais o ataque em todo o primeiro tempo, mas estava com dificuldades em acertar a meta de Lloris. Com o passar do tempo, o Tottenham começou a sair mais para o ataque e teve a grande chance do jogo com Kane cobrando falta para boa defesa de Schmeichel. Nos acréscimos, o esforço dos Foxes foi compensado com um pênalti cometido por Aurier e convertido por Vardy.

AZAR E SORTE

O Leicester voltou com tudo para a segunda etapa e logo aos dois minutos ampliou o placar com Maddison recebendo longo lançamento e tocando na saída de Lloris, mas o gol foi anulado pelo VAR. Aos 14, os visitantes conseguiram ampliar o placar após Vardy receber cruzamento na área, cabecear para o meio e a bola tocar na perna de Alderweireld e morrer no fundo das redes.

CHANCES CRIADAS

​A melhor chegada do Tottenham na segunda etapa parou em grande defesa de Schmeichel após Son receber cruzamento, tocar para o gol e o dinamarquês realizar grande intervenção. O Leicester teve chance de ampliar o placar aos 40 minutos com Vardy servindo Tielemans, mas o belga desperdiçou boa oportunidade ao finalizar para fora.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também