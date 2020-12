Leicester vence Tottenham (2-0) e é vice da Premier League; United goleia Leeds

O Tottenham de José Mourinho (4º) perdeu por 2 a 0 neste domingo em casa para o Leicester (2º) que o ultrapassou na tabela, em jogo da 14ª rodada da Premier League inglesa.

Depois de mais de 40 minutos sem gols, os ‘Foxes’ foram para o intervalo com uma vantagem graças a um gol de seu artilheiro Jamie Vardy (45+4), de pênalti. Os Spurs sentiram o baque e ainda ficaram em situação pior com um gol contra de Toby Alderweireld (59).

Com esta derrota, o Tottenham fecha uma semana desastrosa. Líder isolado antes de seu jogo do último domingo, o time do norte de Londres empatou em 1 a 1 com o Crystal Palace (13º) naquele dia, perdeu por 2 a 1 para o Liverpool (1º) na quarta-feira e afundou neste domingo contra o Leicester.

Devido a esta má sequência, a equipe de Mourinho está agora em 4º na tabela com 25 pontos, seis atrás dos ‘Reds’. O Leicester, por sua vez, é o segundo com 27 pontos. O terceiro é o Everton, que se recuperou e tem 26 pontos.

O Liverpool derrotou o Crystal Palace por 7 a 0 no sábado e o Manchester City (6º) venceu por 1 a 0 no estádio da revelação Southampton (5º).

O Chelsea (8º) entra em campo na segunda-feira contra o West Ham (9º).

O Tottenham não conseguiu impor o seu jogo neste domingo e gerar perigo.

A dupla formada por Harry Kane e Son Heung-min, que costuma aterrorizar as defesas adversárias, foi completamente neutralizada pelos zagueiros centrais Jonny Evans e Wesley Fofana.

O primeiro gol dos visitantes veio em um pênalti cometido ingenuamente por Serge Aurier. O marfinense empurrou Fofana por trás dentro da área quando o zagueiro dos Foxes oferecia pouco perigo, no canto da área e de costas para o gol do francês Hugo Lloris.

Vardy, que raramente decepciona, não errou o chute e marcou seu 11º gol na temporada, se igualando a Son e Dominic Calvert-Lewin, todos os três atrás de Mohamed Salah, que lidera a artilharia com 13 gols.

O segundo gol veio após um infeliz desvio de Alderweireld após uma cabeçada de Vardy, que superou no salto o zagueiro belga e Moussa Sissoko, ambos jogadores mais altos que o artilheiro inglês. A única má notícia para o Leicester foi a substituição no final do jogo de Vardy, que saiu com dores na virilha.

– United goleia Leeds –

O Manchester United subiu ao pódio do campeonato com sua goleada de 6 a 2 sobre o Leeds (14º) do técnico argentino Marcelo Bielsa neste domingo. Os três pontos já o colocavam na ‘zona da Champions’, mas a chuva de gols o levou ao terceiro lugar.

Scott McTominay (2 e 3), Bruno Fernandes (20 e 70 de pênalti), Victor Lindelöf (37) e Daniel James (66) marcaram os gols da vitória do United. Liam Cooper (42) e Stuart Dallas (73) descontaram para o Leeds.

“A posição na liga não é algo para o qual olhamos. Olhamos para a melhoria da equipe. Agora estamos mais fortes. Nossos torcedores precisavam disso”, disse o técnico do time da casa, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer.

Eliminados este mês da atual edição da Liga dos Campeões, os ‘Red Devils’ não se abalaram e têm mostrado um bom futebol na competição nacional, chegando à terceira posição com 26 pontos, os mesmos que o Everton (que se recuperou e é o quarto colocado) e o Leicester (2º). O Manchester United está a cinco pontos do líder Liverpool.

Também neste domingo o Brighton (16º) e o lanterna Sheffield United empataram em 1 a 1, resultado ruim para os dois.

— Jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Crystal Palace – Liverpool 0 – 7

Southampton – Manchester City 0 – 1

Everton – Arsenal 2 – 1

Newcastle – Fulham 1 – 1

– Domingo:

Brighton – Sheffield United 1 – 1

Tottenham – Leicester 0 – 2

Manchester United – Leeds 6 – 2

West Bromwich – Aston Villa

– Segunda-feira:

(15h30) Burnley – Wolverhampton

(18h00) Chelsea – West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 31 14 9 4 1 36 19 17

2. Leicester 27 14 9 0 5 26 17 9

3. Manchester United 26 13 8 2 3 28 21 7

4. Everton 26 14 8 2 4 25 19 6

5. Tottenham 25 14 7 4 3 25 14 11

6. Southampton 24 14 7 3 4 25 19 6

7. Manchester City 23 13 6 5 2 19 12 7

8. Chelsea 22 13 6 4 3 26 14 12

9. West Ham 21 13 6 3 4 21 16 5

10. Wolverhampton 20 13 6 2 5 13 17 -4

11. Aston Villa 19 11 6 1 4 21 13 8

12. Newcastle 18 13 5 3 5 17 22 -5

13. Crystal Palace 18 14 5 3 6 19 25 -6

14. Leeds 17 14 5 2 7 24 30 -6

15. Arsenal 14 14 4 2 8 12 18 -6

16. Brighton 12 14 2 6 6 16 22 -6

17. Fulham 10 14 2 4 8 13 23 -10

18. Burnley 10 12 2 4 6 6 18 -12

19. West Bromwich 7 13 1 4 8 10 26 -16

20. Sheffield United 2 14 0 2 12 8 25 -17

