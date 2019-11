Leicester vence Crystal Palace; Spurs e Everton empatam em jogo com lesão grave

O Leicester (3º), surpresa da Premier League, venceu o Crystal Palace (9º) por 2 a 0 neste domingo pela 11ª jornada, e seguiu sua corrida atrás do Manchester City (2º), se mantendo a apenas dois pontos do atual campeão inglês.

Líder sólido e invicto, o Liverpool, que no sábado virou contra o Aston Villa (2-1), marca o ritmo, com o City seis pontos atrás e o Leicester, oito.

O Chelsea (4º), que também venceu no sábado (2-1 sobre o Watford), tem os mesmos pontos que o Leicester (23), mas um saldo inferior (8 contra 19).

O turco Caglar Söyüncü (57), com uma cabeçada na pequena área após um escanteio cobrado por James Maddison, e Jamie Vardy (88), que finalizou após uma assistência de Demarai Gray, decretaram a vitória dos ‘Foxes’ sobre o Crystal Palace.

Vardy, muito inspirado nestes primeros meses, chegou aos dez gols e é líder isolado na artilharia da Premier League.

Apesar da vitória a partida deste domingo não foi das melhores do surpreendente campeão inglês de 2016.

Mas com uma proposta sólida os jogadores comandados por Brendan Rodgers encontraram o caminho do triunfo. Do lado do Crystal Palace, que jogou em seu estádio, faltou ambição.

Na próxima semana o Leicester enfrenta o Arsenal, quinto com 17 pontos. Uma vitória do primeiro complicará bastante as pretensões dos Gunners de alcançar o pódio.

– Lesão grave em empate –

No segundo e último duelo do dia, Everton e Tottenham, duas equipes que têm decepcionado nesta temporada empataram em 1 a 1.

O meia da seleção inglesa Dele Alli abriu o placar para o Tottenham (63) e nos últimos instantes (90+7) o atacante turco Cenk Tosun conseguiu o empate.

A partida foi marcada pela grave lesão do portugués André Gomes (Everton), que recebeu uma dura entrada do sul-coreano Son Heung-min a dez minutos do final.

O lance foi tão impressionante que a televisão inglesa optou por não exibir a repetição.

Mas as reações deixaram claro que a contusão havia sido grave. Son foi expulso e depois de ver o tornozelo de Gomes não tirou as mãos da cabeça e chorou. O técnico do Everton Marco Silva, também foi às lágrimas e o marfinense do Tottenham Serge Aurier, começou a rezar.

Jogadores do Everton abraçaram Gomes, que é também jogador da seleção portuguesa, até que uma maca chegou para retirá-lo do campo.

“Sentimos muito, foi realmente uma situação dura, foi muito azar a maneira com que Gomes caiu na jogada. A único coisa qeu podemos fazer é enviar a ele nossos melhores desejos, estamos devastados com esta situação”, disse o técnico argentino do Tottenham, Mauricio Pochettino.

— Resultados dos jogos da 11ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

AFC Bournemouth – Manchester United 1 – 0

Sheffield United – Burnley 3 – 0

Brighton – Norwich City 2 – 0

Aston Villa – Liverpool 1 – 2

Manchester City – Southampton 2 – 1

West Ham – Newcastle 2 – 3

Arsenal – Wolverhampton 1 – 1

Watford – Chelsea 1 – 2

– Domingo:

Crystal Palace – Leicester 0 – 2

Everton – Tottenham 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 31 11 10 1 0 25 9 16

2. Manchester City 25 11 8 1 2 34 10 24

3. Leicester 23 11 7 2 2 27 8 19

4. Chelsea 23 11 7 2 2 25 17 8

5. Arsenal 17 11 4 5 2 16 15 1

6. Sheffield United 16 11 4 4 3 12 8 4

7. AFC Bournemouth 16 11 4 4 3 14 13 1

8. Brighton 15 11 4 3 4 14 14 0

9. Crystal Palace 15 11 4 3 4 10 14 -4

10. Manchester United 13 11 3 4 4 13 11 2

11. Tottenham 13 11 3 4 4 17 16 1

12. Wolverhampton 13 11 2 7 2 14 14 0

13. West Ham 13 11 3 4 4 14 17 -3

14. Burnley 12 11 3 3 5 14 18 -4

15. Newcastle 12 11 3 3 5 9 17 -8

16. Aston Villa 11 11 3 2 6 16 18 -2

17. Everton 11 11 3 2 6 11 17 -6

18. Southampton 8 11 2 2 7 10 27 -17

19. Norwich City 7 11 2 1 8 11 26 -15

20. Watford 5 11 0 5 6 6 23 -17

./bds/hap/pm/dr