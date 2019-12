Leicester renova com técnico Brendan Rodgers até 2025

O Leicester, vice-líder da Premier League, anunciou nesta sexta-feira que prorrogou por três anos e meio o contrato de seu treinador Brendan Rodgers, cobiçado por vários clubes, e que está vinculado aos ‘Foxes’ até 2025.

No Leicester desde fevereiro após a demissão do francês Claude Puel, o norte-irlandês mudou o campeão inglês em 2016, que venceu 17 de seus 26 jogos no campeonato desde então, com seis empates e apenas três derrotas.

Ex-técnico do Liverpool, time com o qual quase conquistou o título em 2014, Rodgers iniciou sua carreira nos bancos das categorias inferiores do Chelsea, quando o técnico era José Mourinho.

O contrato anterior de Rodgers tinha uma cláusula de rescisão de 16,5 milhões de euros, que ainda pode ser aumentada.

A 8 pontos do líder absoluto Liverpool, o Leicester é o segundo colocado com 3 de vantagem sobre o Manchester City. O time joga no domingo contra o Aston Villa (16) fora de casa pela 16ª rodada da Premier.

