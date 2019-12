Leicester joga última cartada para tentar incomodar Liverpool

Enquanto o futebol em grande parte do mundo descansa e celebra o Natal, a Premier League movimenta os clubes na Inglaterra com a tradicional rodada do Boxing Day, que terá o Leicester (2º) jogando a última cartada para tentar incomodar o líder isolado Liverpool.

Os Reds, recém-sagrados campeões do mundo ao vencer o Flamengo (1-0) na final do Mundial de Clubes da Fifa, mantêm 10 pontos de vantagem sobre o Leicester, mesmo tendo um jogo a menos que seu principal perseguidor na Premier League.

A última vez que uma equipe chegou ao Boxing Day na liderança com 10 pontos de vantagem e não terminou campeã inglesa foi na temporada 1995-1996, quando o Newcastle acabou superado por 4 pontos pelo Manchester United.

Ao receber o Liverpool nesta quinta-feira, o Leicester terá a possibilidade de dar um pouco de emoção e suspense à Premier League, que até agora tem vivido um monólogo no topo da tabela.

Para vencer o líder, o Leicester apostará num possível cansaço do Liverpool, que precisou viajar até o Catar para conquistar o Mundial de Clubes, e no artilheiro Jamie Vardy, autor de 17 gols em 18 rodadas.

Quem também estará atento para o resultado do duelo entre o líder e o segundo colocado será o Manchester City (3º), que fechará a rodada na sexta-feira (27) contra o Wolverhampton (6º).

Depois de se aproximar a um ponto do Leicester graças à vitória por 3 a 1 no confronto direto no último fim de semana, o City sabe que tem boas chances de retomar o segundo lugar, de diminuir a distância para o Liverpool ou as duas coisas ao mesmo tempo.

Apesar do City ter 11 pontos a menos que o Liverpool, muitos especialistas acreditam que os comandados de Pep Guardiola são os únicos capazes de impedir que os Reds conquistem o título inglês pela primeira vez em 30 anos.

Fora do pódio, o Chelsea, 4º com 32 pontos, recebe o Southampton (17º), enquanto que o surpreendente Sheffield United, 5º com 28 pontos, encara o lanterninha Watford.

Tottenham (7º, 26 pts) e Manchester United (8º, 25 pts) tentarão se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões contra Brighton (13º) e Newcastle (9º), respectivamente.

— Programação e resultados da 19ª rodada do Campeonato Inglês:

– Quinta-feira:

(09h30) Tottenham – Brighton

(12h00) Crystal Palace – West Ham

Everton – Burnley

Sheffield United – Watford

AFC Bournemouth – Arsenal

Chelsea – Southampton

Aston Villa – Norwich City

(14h30) Manchester United – Newcastle

(17h00) Leicester – Liverpool

– Sexta-feira:

(16h45) Wolverhampton – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 49 17 16 1 0 42 14 28

2. Leicester 39 18 12 3 3 41 14 27

3. Manchester City 38 18 12 2 4 50 20 30

4. Chelsea 32 18 10 2 6 33 25 8

5. Sheffield United 28 18 7 7 4 22 16 6

6. Wolverhampton 27 18 6 9 3 26 22 4

7. Tottenham 26 18 7 5 6 32 26 6

8. Manchester United 25 18 6 7 5 26 22 4

9. Newcastle 25 18 7 4 7 18 24 -6

10. Burnley 24 18 7 3 8 23 29 -6

11. Arsenal 23 18 5 8 5 24 27 -3

12. Crystal Palace 23 18 6 5 7 15 20 -5

13. Brighton 20 18 5 5 8 21 26 -5

14. AFC Bournemouth 19 18 5 4 9 19 25 -6

15. Everton 19 18 5 4 9 20 29 -9

16. West Ham 19 17 5 4 8 19 28 -9

17. Southampton 18 18 5 3 10 21 37 -16

18. Aston Villa 15 18 4 3 11 24 33 -9

19. Norwich City 12 18 3 3 12 19 37 -18

20. Watford 12 18 2 6 10 11 32 -21

