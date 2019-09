Leicester goleia Newcastle e volta ao pódio da Premier League

O Leicester recuperou su posição no pódio da Premier League ao golear o Newcastle (19º) em casa por 5 a 0 na única partida da 7ª rodada do campeonato inglês disputada neste domingo.

Os ‘Foxes’ haviam sido superados na tabela pelo West Ham depois do empate da equipe londrina no sábado em Bournemouth (2-2).

Com 14 pontos, o Leicester se coloca a dois do Manchester City, que no sábado venceu o Everton por 3 a 1, e a sete do líder Liverpool, que venceu o Sheffield United por 1 a 0.

A equipe que surpreendeu o mundo conquistando a Premier League em 2016 manteve a metamorfose experimentada desde que Brendan Rodgers assumiu o comando da equipe no início de março, substituindo o francês Claude Puel.

Desde então, só os dois ‘intocáveis’, Liverpool (49) e Manchester City (43), somaram mais pontos do que o Leicester (31).

Os números têm muito a ver com o ‘renascimento’ do artilheiro Jamie Vardy, já que nenhum outro atacante na Inglaterra marcou mais gols desde março (14 em 17 partidas).

Neste domingo ele acrescentou mais dois a sua conta, aproveitando o apagão da defesa do Newcastle no início do segundo tempo, com três gols sofridos em 10 minutos (do minuto 54 ao 64).

O lateral português Ricardo Pereira abriu o placar aos 16 minutos e o Newcastle ficou com 10 jogadores antes do intervalo, com a expulsão de Isaac Hayden (42), que recebeu um cartão vermelho.

A vitória foi decretada com dois gols de Vardy (54 e 64) e o gol contra de Paul Dummet. O Leicester completou a goleada com Wilfred Ndidi.

A 7ª rodada será encerrada na segunda-feira com o duelo em Old Trafford entre Manchester United e Arsenal, com as duas equipes precisando dos três pontos se não quiserem se distanciar ainda mais das posições que classificam para a Champions League.

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Sheffield United – Liverpool 0 – 1

Crystal Palace – Norwich City 2 – 0

Wolverhampton – Watford 2 – 0

Tottenham – Southampton 2 – 1

AFC Bournemouth – West Ham 2 – 2

Chelsea – Brighton 2 – 0

Aston Villa – Burnley 2 – 2

Everton – Manchester City 1 – 3

– Domingo:

Leicester – Newcastle 5 – 0

– Segunda-feira (horário de Brasília):

(16h00) Manchester United – Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 21 7 7 0 0 18 5 13

2. Manchester City 16 7 5 1 1 27 7 20

3. Leicester 14 7 4 2 1 13 5 8

4. West Ham 12 7 3 3 1 10 9 1

5. Tottenham 11 7 3 2 2 14 9 5

6. Chelsea 11 7 3 2 2 14 13 1

7. AFC Bournemouth 11 7 3 2 2 13 12 1

8. Arsenal 11 6 3 2 1 11 10 1

9. Crystal Palace 11 7 3 2 2 6 7 -1

10. Burnley 9 7 2 3 2 10 9 1

11. Manchester United 8 6 2 2 2 8 6 2

12. Sheffield United 8 7 2 2 3 7 7 0

13. Wolverhampton 7 7 1 4 2 9 11 -2

14. Southampton 7 7 2 1 4 7 11 -4

15. Everton 7 7 2 1 4 6 12 -6

16. Brighton 6 7 1 3 3 5 10 -5

17. Norwich City 6 7 2 0 5 9 16 -7

18. Aston Villa 5 7 1 2 4 8 11 -3

19. Newcastle 5 7 1 2 4 4 13 -9

20. Watford 2 7 0 2 5 4 20 -16

