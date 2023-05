Leicester empata com Everton e empurra time de Scarpa para a zona de rebaixamento no Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/05/2023 - 21:05 Compartilhe

Campeão nacional na temporada 2015/16, o Leicester ganhou uma sobrevida na luta contra o rebaixamento ao empatar com o Everton por 2 a 2 nesta segunda-feira, no King Power Stadium, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Leicester subiu para a 16ª colocação, com 30 pontos, acima de Leeds United (30) e Nottingham Forest (30), time de Gustavo Scarpa e Danilo. O Everton é o penúltimo colocado, com 29, só à frente do Southampton, com 24.







Nesta segunda-feira, Leicester e Everton fizeram um primeiro tempo eletrizante. Logo aos 15 minutos, o árbitro apitou pênalti de Timothy Castagne. Dominic Calvert-Lewin foi para a cobrança e abriu o marcador a favor do Everton.

O Leicester reagiu rapidamente. Aos 22 minutos, Wout Fase recebeu dentro da área e ajeitou para Soyuncu empatar. Aos 33, James Maddison acionou Vardy em velocidade. O atacante saiu de cara para o gol e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 1.

O Everton sentiu o gol e só conseguiu buscar o empate aos nove minutos. Alex Iwobi aproveitou o rebote para igualar o marcador e deixar o Everton vivo na briga contra o rebaixamento.

A rodada terminará apenas nesta terça-feira. Em casa, o Arsenal tenta reassumir a liderança no clássico com o Chelsea. O time de Mikel Arteta tem 75 pontos, um a menos do que o Manchester City, que venceu o Fulham, no último domingo, por 2 a 1.

