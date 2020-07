Leicester e United vencem e pressionam Chelsea na disputa pela Champions

O Leicester (3º) e o Manchester United (4º) venceram neste sábado com facilidade os duelos contra Crystal Palace (13º) e Bournemouth (19º), respectivamente, resultados que tiram provisoriamente da zona de classificação para a Liga dos Campeões o Chelsea (5º).

Atravessando ótimo momento na temporada, o Manchester United goleou por 5 a 2 o Bournemouth e, com 55 pontos, superou na tabela o Chelsea (54 pts).

O jovem Mason Greenwood (29′, 54′), Marcus Rashford (35′), o francês Anthony Martial (45+2′) e o português Bruno Fernandes (59′) foram os autores dos gols do United, que precisou virar a partida após o Bournemouth sair na frente com Junior Stanislas (16′). O outro gol do time visitante foi de Joshua King (49′).

Com a vitória, o United acumula 16 jogos sem derrota, sendo 12 vitórias, o que o coloca em boa posição para brigar pela vaga na próxima Liga dos Campeões.

Quem também está bem situado na tabela é o Leicester, que, graças à vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace com direito a dois gols do artilheiro Jamie Vardy, segue consolidado no pódio da Premier League, abrindo quatro pontos de vantagem sobre o Chelsea.

O Chelsea entra em campo ainda neste sábado para enfrentar o Watford (17º).

O Arsenal (7º) também não desiste de disputar a próxima Liga dos Campeões.

Neste sábado, os Gunners venceram por 2 a 0 o Wolverhampton (6º), gols de Bukayo Saka (43′) e Alexander Lacazette (86′), e se aproximaram a seis pontos da zona ‘Champions’, à espera do resultado do Chelsea.

Na primeira partida deste sábado, o Brighton (15º) superou por 1 a 0 o lanterninha Norwich, praticamente já rebaixado para a segunda divisão inglesa.

— Programação e resultados da 33ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

Norwich City – Brighton 0 – 1

Leicester – Crystal Palace 3 – 0

Manchester United – AFC Bournemouth 5 – 2

Wolverhampton – Arsenal 0 – 2

(16h00) Chelsea – Watford

– Domingo:

(08h00) Burnley – Sheffield United

(10h15) Newcastle – West Ham

(12h30) Liverpool – Aston Villa

(15h00) Southampton – Manchester City

– Segunda-feira:

(16h00) Tottenham – Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 86 32 28 2 2 70 25 45

2. Manchester City 66 32 21 3 8 81 33 48

3. Leicester 58 33 17 7 9 63 31 32

4. Manchester United 55 33 15 10 8 56 33 23

5. Chelsea 54 32 16 6 10 57 44 13

6. Wolverhampton 52 33 13 13 7 45 36 9

7. Arsenal 49 33 12 13 8 49 41 8

8. Sheffield United 47 32 12 11 9 33 32 1

9. Tottenham 45 32 12 9 11 51 44 7

10. Burnley 45 32 13 6 13 36 45 -9

11. Everton 44 32 12 8 12 40 47 -7

12. Newcastle 42 32 11 9 12 33 43 -10

13. Crystal Palace 42 33 11 9 13 28 40 -12

14. Southampton 40 32 12 4 16 41 55 -14

15. Brighton 36 33 8 12 13 35 44 -9

16. West Ham 30 32 8 6 18 38 56 -18

17. Watford 28 32 6 10 16 29 49 -20

18. Aston Villa 27 32 7 6 19 36 60 -24

19. AFC Bournemouth 27 33 7 6 20 32 59 -27

20. Norwich City 21 33 5 6 22 25 61 -36

