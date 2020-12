Leicester e United empatam (2-2) na abertura do Boxing Day, Aston Villa goleia

Um gol de Jamie Vardy a cinco minutos do final privou o Manchester United (3º) de somar os três pontos diante do Leicester (2º), em uma partida acirrada que deu início ao tradicional Boxing Day na Premier League, pela 15ª rodada.

Com esse resultado de 2 a 2 o principal beneficiado poderá ser o líder Liverpool se vencer em Anfield, no domingo, o West Bromwich (19º).

Foi o primeiro jogo fora de casa sem vencer da equipe de Ole Gunnar Solskjaer, após um confronto intenso mas com um resultado que fez jus ao que aconteceu no King Power Stadium.

“Um ponto, não é o pior resultado, mas estamos desapontados por não termos conseguido os três pontos”, admitiu o treinador do Manchester United, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer. “Tivemos muitas oportunidades claras e deveríamos ter matado o jogo”.

O leicester, com um jogo a mais, somam 28 pontos após seu primeiro empate da temporada, três pontos atrás dos ‘Reds’, enquanto os ‘Red Devils’ têm 27 pontos.

Mas a segunda posição dos ‘Foxes’ é ameaçada por Everton, Chelsea e Tottenham na disputadíssima parte superior da tabela.

Marcus Rashford colocou os visitantes em vantagem aos 23 minutos, ao receber sozinho na área e chutar rasteiro, superando o goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel.

O Leicester não demorou a responder e o fez com uma bomba de canhota de fora da área de Harvey Barnes, sem chances para o goleiro espanhol David De Gea (31).

O segundo tempo foi uma cópia do primeiro, com o United mais uma vez na frente graças ao português Bruno Fernandes (79), após uma assistência do uruguaio Edinson Cavani, até que, pouco depois, o atacante Jamie Vardy garantiu o empate com seu décimo segundo gol nesta Premier, apenas um atrás dos artilheiro, o egípcio do Liverpool, Mohamed Salah.

– Aston Villa em sexto –

Em outros jogos deste sábado, o Aston Villa subiu provisoriamente para a sexta colocação ao vencer em casa o Crystal Palace (13º) do técnico Roy Hodgson por 3 a 0.

Os gols da equipe de Birmingham foram marcados pelo atacante burquino Bertrand Traoré logo aos 5 minutos de jogo, e no segundo tempo pelo zagueiro Kortney Hause (66) e o holandês Anwar El Ghazi (76).

O Southampton ficou em oitavo depois de empatar em 0 a 0 com o Fulham (18º) fora de casa e perdeu a chance de encostar nos líderes.

— Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Leicester – Manchester United 2 – 2

Fulham – Southampton 0 – 0

Aston Villa – Crystal Palace 3 – 0

(14h30) Arsenal – Chelsea

(17h00) Manchester City – Newcastle

Sheffield United – Everton

– Domingo:

(09h00) Leeds – Burnley

(11h15) West Ham – Brighton

(13h30) Liverpool – West Bromwich

(16h15) Wolverhampton – Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 31 14 9 4 1 36 19 17

2. Leicester 28 15 9 1 5 28 19 9

3. Manchester United 27 14 8 3 3 30 23 7

4. Everton 26 14 8 2 4 25 19 6

5. Chelsea 25 14 7 4 3 29 14 15

6. Aston Villa 25 13 8 1 4 27 13 14

7. Tottenham 25 14 7 4 3 25 14 11

8. Southampton 25 15 7 4 4 25 19 6

9. Manchester City 23 13 6 5 2 19 12 7

10. West Ham 21 14 6 3 5 21 19 2

11. Wolverhampton 20 14 6 2 6 14 19 -5

12. Newcastle 18 13 5 3 5 17 22 -5

13. Crystal Palace 18 15 5 3 7 19 28 -9

14. Leeds 17 14 5 2 7 24 30 -6

15. Arsenal 14 14 4 2 8 12 18 -6

16. Burnley 13 13 3 4 6 8 19 -11

17. Brighton 12 14 2 6 6 16 22 -6

18. Fulham 11 15 2 5 8 13 23 -10

19. West Bromwich 7 14 1 4 9 10 29 -19

20. Sheffield United 2 14 0 2 12 8 25 -17

./bds/iga/aam

Veja também