Leicester e Aston Villa empatam nas semifinais da Copa da Liga Inglesa

O Leicester, vice-líder da Premier League, sobreviveu em casa ao jogo de ida da Copa da Liga Inglesa ao arrancar um empate no final da partida contra o Aston Villa, que havia aberto o placar.

Apesar de lutar para não ser rebaixado, os ‘Villans’ abriram o placar com um gol do zagueiro francês Frédéric Guilbert, após um cruzamento do atacante Anwar El-Ghazi (28).

O Aston Villa poderia ter aumentado no fim do primeiro tempo se a cabeçada do zagueiro Ezri Konsa não tivesse sido parada pela trave adversária, com o goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel já vencido (42).

Os visitantes acabaram pagando por esse erro, já que o atacante nigeriano Kelechi Iheanacho, que havia entrado cinco minutos antes, empatou a partida quando faltavam pouco mais de quinze minutos para o fim (74).

“No geral, acho que dominamos o jogo. O Villa se defendeu bem e o goleiro fez algumas boas defesas”, disse o técnico do Leicester, Brendan Rodgers. “Sabíamos que seria difícil e, para chegar à final, é preciso sofrer. Mas os rapazes estão confiantes”, acrescentou.

O técnico do Aston Villa, Dean Smith, reconheceu que os ‘Foxes’ jogaram melhor. “Mas nos defendemos brilhantemente e haverá uma multidão barulhenta no Villa Park. Estou ansioso por isso. É para entrar com tudo”.

Na outra semifinal da competição, o Manchester City venceu o dérbi contra o United por 3 a 1 na terça-feira.

