Leia o horóscopo para todos os signos nesta quinta-feira, dia 16

O astral quer mais concentração! Em tempos de alta dispersão e muita informação, o céu desta quinta-feira, dia 16, pede mais concisão e minimalismo para tornar tudo mais produtivo. Que tal olhar para o valor do básico bem feito? Então, é importante manter o foco e seguir em frente!

A Lua Crescente avança pelo signo de Virgem, depois de passar a noite sorrindo para o mental e organizado planeta Mercúrio, no signo de Touro. Assim, a rainha da noite decreta: menos é mais! Então, é hora de lembrar que mais valioso do que um guarda-roupa lotado é um coração abarrotado de felicidade em poder distribuir calor na forma de roupas quentinhas para quem precisa.

Aliás, nessa senda virginiana, o nosso satélite natural se prepara para testar os limites saturninos, na manhã da sexta-feira, dia 17. Dessa maneira, o quarto dia útil da semana – historicamente dedicado ao planeta Júpiter, de acordo com os antigos magos caldeus – também pede mais paciência e reflexão, especialmente porque é preciso lidar com o excesso de estímulos sem ser engolido por essa enxurrada de informações.

Por isso, ganha mais quem tem senso crítico, evita as fake news e até pondera o uso das telas. Afinal, saúde mental é assunto sério e precisa ser levado em conta, em todas as situações. Vai compartilhar informação com as pessoas nas redes sociais? Então, lembre-se da sua responsabilidade: dar voz a quem mente prejudica todo mudo!

Para que alimentar discórdia e angústia diante de situações críticas? É preciso agir com compaixão e lançar mão da solidariedade, deixando de lado aqueles que parecem ter prazer em alimentar expectativas apocalípticas. No fim, é sempre válido lembrar: alimentar a discórdia é o deleite daqueles que têm a alma bem pequena!

Observe: ultrapassando os 60% de iluminação, a Lua Crescente estará alta e ao leste no céu, depois do pôr do Sol, ficando visível até pouco depois da 1h, da manhã da sexta-feira, dia 17. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Leão, ficando também na mesma longitude de Al Suhail, a estrela Lambda da austral Constelação da Vela.

Áries: seja produtivo, mantendo o foco e a concentração nas coisas certas, ariano. Aliás, procure cercar-se das pessoas que ajudam e dão boas ideias.

Touro: expresse as suas ideias, mas tenha cuidado com possíveis exageros, taurino. O céu pede que você encontre a melhor forma de se posicionar.

Gêmeos: não deixe de cultivar as boas conversas dentro de casa, geminiano. Aliás, aproveite o momento para cuidar da sua vida pessoal.

Câncer: seja mais objetivo na forma de se comunicar, canceriano. O céu pede mais atenção às suas trocas intelectuais e à sua comunicação.

Leão: é hora de ser mais racional para lidar com as suas finanças, leonino. O momento pede para você buscar os seus objetivos práticos de forma concreta.

Virgem: dê atenção às pessoas e faça bom uso da sua sensibilidade, virginiano. O céu pede mais ação solidária.

Libra: procure dormir bem e evite o cansaço gratuito, libriano. O céu pede mais cuidado com o seu equilíbrio interno.

Escorpião: pense no futuro, mas não se desconecte do presente, escorpiano. O momento pede mais cuidado com a sua vida social.

Sagitário: olhe para a sua carreira, sagitariano. É hora de inovar na forma de demonstrar os seus talentos.

Capricórnio: cresça internamente, capricorniano. O céu pede mais reflexão e flexibilidade para lidar com diferenças.

Aquário: siga em frente sem medo, aquariano. É hora de se apoiar em quem você confia e avançar com confiança.

Peixes: é hora de ser diplomático e colaborativo, pisciano. Ouça mais as pessoas para saber como estabelecer laços sólidos.