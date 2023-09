Lei Seca: Detran planeja megaoperação em SP; entenda como vai ser

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2023 - 22:03 Compartilhe

O Detran-SP realiza uma megaoperação na próxima semana em todo o Estado para intensificar as blitze da Lei Seca. As ações estão previstas para acontecer entre os dias 18 e 25 de setembro, em meio à Semana Nacional do Trânsito.

Segundo o órgão, todos os dias haverá blitze nas 18 superintendências do Detran em São Paulo. Alguns municípios poderão ter mais de uma operação no mesmo dia. As blitze deverão ser intensificadas na sexta, 22, e no sábado seguinte, 23, em especial em regiões próximas a bares e casas noturnas.

Oficialmente chamadas de Operação Direção Segura Integrada (ODSI), as blitze da Lei Seca contam com agentes do Detran-SP, policiais civis e militares e equipes da polícia técnico-científica. E as ações têm se intensificado nos últimos meses no Estado.

A maior delas foi em junho, para marcar os 15 anos da Lei Seca. Naquele mês, fiscais do Detran-SP com o apoio de agentes de segurança do Estado abordaram 25.850 veículos em 39 operações.

No mês passado, outros 24,6 mil condutores passaram pelo teste do bafômetro. Isso representa aumento de 72% em relação ao mesmo mês de 2022.

Quando o motorista é flagrado pelo bafômetro com até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido, o condutor é autuado por infração gravíssima e multado em R$ 2.934,70. Além disso, ele passa a responder a processo que poderá levar à suspensão da carteira de habilitação.

A mesma punição é aplicada ao motorista que se recusar a assoprar o etilômetro (bafômetro). A multa é dobrada se o motorista foi reincidente no período de um ano – nesse caso, a CNH é cassada.

Além disso, caso o condutor seja flagrado com teor alcoólico superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido, ele é diretamente conduzido à delegacia. Nesse caso, além da multa e suspensão do direito de dirigir, o motorista pode ser condenado de seis meses a três anos de prisão.

