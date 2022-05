Lei Rouanet, polêmicas e shows cancelados; entenda o que é a ‘CPI do Sertanejo’

Desde a semana passada um assunto que tem movimentado bastante a rede social é a ‘CPI do Sertanejo’. Após o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, criticar Anitta e à Lei Rouanet – acabou desencadeando uma série de investigações de shows e ainda, o cancelamento de alguns deles.

Depois do artista dizer que “não precisa da norma de incentivo à Cultura”, internautas passaram a analisar o valor de alguns cachês pagos com dinheiro público e a pedir a ‘Cpi do Sertanejo’.





Algumas apresentações acabaram sendo miradas pelo Ministério Público, que pretende saber o motivo dos altos valores destinados dos shows.

Com toda essa polêmica, Gusttavo Lima tem tido os seus shows expostos depois do Ministério Público de Roraima passar a analisar a contratação do sertanejo pela prefeitura de São Luiz, no interior de Roraima, que custaria R$800 mil aos cofres da cidade, o mesmo órgão de Minas Gerais busca esclarecimento um outro acordo firmado com o sertanejo.

O município de Conceição do Mato Dentro (MG) iria custear um show de Lima pelo valor de R$1,2 milhão, usando verba destinada à saúde e educação da população