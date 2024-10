Legistas identificaram cocaína no corpo de Liam Payne, diz mídia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 21 OUT (ANSA) – Os médicos legistas que realizaram a autópsia do corpo do cantor Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction, confirmaram a presença de cocaína em seu organismo.

De acordo com o portal “Infobae”, a informação está registrada nos laudos elaborados pelos médicos e foi encaminhada para o promotor Marcelo Roma, chefe do inquérito que investiga a morte do artista, ocorrida no último dia 16, em Buenos Aires.

O Ministério Público argentino também possui em mãos os primeiros resultados das análises laboratoriais dos materiais recuperados pela polícia no quarto do hotel onde o músico estava hospedado.

A imprensa local menciona que um pó branco foi coletado em uma mesa e encaminhado para exames cromatográficos após a impossibilidade de identificação da composição em uma primeira análise.

O corpo de Payne só será liberado pelas autoridades argentinas para voltar ao Reino Unido depois que a causa da morte do cantor for determinada. (ANSA).