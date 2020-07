‘Legado’, diferenças de Jesus e carreira: Maurício Souza inicia trabalho no Flamengo nesta quarta Após a saída de Jorge Jesus, Maurício Souza comandará o primeiro treino com o grupo principal do Rubro-Negro nesta tarde; sua trajetória como técnico iniciou no futsal

– Não tenho pressa para que nada aconteça.

A frase acima foi proferida por Maurício Souza, logo após um dos quatro jogos em que esteve à frente da equipe profissional do Flamengo, com garotos, no Carioca deste ano. E agora, mais precisamente a partir da tarde desta quarta-feira, no Ninho do Urubu, o treinador passará a comandar o grupo principal do Rubro-Negro, enquanto o substituto de Jorge Jesus não é anunciado.

Com ou sem “pressa” de treinar o Flamengo de maneira definitiva, Mauricinho, como é chamado nos corredores do CT, tem uma missão nada simples, já que a estreia no Campeonato Brasileiro está batendo à porta (na primeira quinzena de agosto). A pressão é inerente ao cargo, e ele, permanecendo na função até lá ou não, está ciente:

– A gente sabe que, para trabalhar no Flamengo, a gente tem que estar preparado para todo tipo de pressão. A gente quer dar o melhor – falou Mauricinho, ainda em janeiro.

Nos quatro jogos do Estadual, Maurício Souza saiu de cena com duas vitórias (contra Volta Redonda e Vasco), um empate (com o Macaé) e uma derrota (para o Fluminense, no seu derradeiro teste). O comandante de 44 anos, neste período, admitiu que Jesus era uma “inspiração” no clube.

– É uma inspiração para todos nós. Acho que a base tem que trabalhar desta maneira. Nas conversas que tive com ele, me deixou bem à vontade, dando apoio. A intenção é colocar os atletas o mais próximo possível do que ele pensa – falou Mauricinho, que viu Jesus entregar-lhe a medalha de campeão da Taça Guanabara pessoalmente, além de elogiá-lo.

DIFERENÇAS COM JESUS

Mauricinho, que passou por todas as categorias de base do Flamengo, costuma montar suas equipes com uma defesa mais baixa e três atacantes, sendo dois de velocidade pelas pontas, em um esquema mais posicional, sem muitas variações e peças flutuando – como Jesus adotava com os seus comandados.

Mas há algumas similaridades com o que JJ apresentava. E Mauricinho também já falou sobre isso, quando questionado acerca dos estilos e posturas nos jogos – novamente em janeiro:

– Eu tenho certeza que o Mister tem deixado um legado muito grande, é um treinador de alto nível. Mas quem acompanha minhas equipes desde o início do ano (passado), sabe que eu faço não só essa mudança de estrutura, mas como outras. Hoje (após vitória contra o Vasco, por 1 a 0), nós tivemos o Hugo (Moura) encaixando, o Vinícius (Souza) virando volante, que é basicamente o que o Mister também faz – falou, emendando:

– Tivemos volantes lado a lado, laterais lá dentro (no apoio), lateral-volante-lateral e os pontas abertos… enfim, chamo de mudança da estrutura funcional. A gente tem que estar mudando ela para, de alguma forma, surpreender uma defesa tão baixa como a do Macaé (jogo anterior). Volto a falar, é claro que ele (Jesus) vai deixar um legado, infelizmente falo muito menos com ele do que eu gostaria, até por conta das demandas. Lógico que ver a equipe dele jogar é um aprendizado também.

QUEM ‘SOBE’ COM MAURICINHO

Para dar continuidade ao trabalho de Jesus nos treinos, seguindo o citado “legado” do português, Maurício Souza terá a companhia de dois auxiliares, que também “sobem” para os profissionais: Márcio Torres e Ramon Lima. Além disso, o preparador físico Arthur Peixoto é outro que integrará a comissão técnica do time de cima.

Cabe lembrar que seis portugueses da comissão permanente de Jesus também deixaram o clube rumo ao Benfica.

MAIS SOBRE MAURÍCIO SOUZA

Barbieri e Souza: xarás e parceria em 2018 (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Através da assessoria de imprensa de Maurício Souza, mais informações a respeito do início da trajetória do jovem técnico foram externadas. Ele iniciou a trajetória no futsal, já passou pela base do Botafogo antes de ir para o Flamengo e, de destaque em relação a títulos pelo clube da Gávea, acumulou notoriedade ao conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior (2018) e o Campeonato Brasileiro Sub-20 (2019).

– Com 44 anos, Mauricio Ferreira Souza começou no futsal, do sub-15 ao profissional, antes de migrar para o futebol de campo, no qual foi treinador de todas as categorias de base a partir do sub-13. No Flamengo, Mauricio fez parte da comissão técnica em 2018 e, atualmente, é o treinador do time sub-20, pelo qual foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018, do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil da categoria em 2019. Ele comandou a equipe principal do Rubro-negro nas primeiras rodadas da Taça Guanabara deste ano, durante as férias do português Jorge Jesus, participando da conquista do título estadual – emitiu a assessoria de Mauricinho.

Acrescentando: Maurício Souza foi auxiliar de Maurício Barbieri em 2018. Ou seja, será mais uma passagem dele, que conta com o respaldo de Carlos Noval (gerente de transição da base do Fla), pelos profissionais do clube, porém com holofotes mais significativos.

CURRÍCULO E CONQUISTAS

Clubes:

Botafogo (2006 a 2016 – incluindo o período no futsal) e Flamengo (desde 2017)

Títulos:

Pelo futsal:

Botafogo

– Campeão Carioca Sub-17 2011

– Campeão Carioca categoria principal 2011

– Campeão Carioca Sub-17 2012

– Campeão Carioca Sub-20 2012

– Campeão Copa do Brasil Sub-20 2012

– Vice-campeão Carioca categoria principal 2013

– Campeão Copa do Brasil Sub-20 2013

– Campeão Carioca Sub-20 2013

Pelo futebol de campo:

Botafogo

– Campeão da Copa da Juventude Sub-13 (2010)

– Vice-campeão do Campeonato Metropolitano (RJ) Sub-13 (2011)

– Campeão da Copa Revela Talentos Sub-17 (2011)

– Vice-campeão do Mundialito Sub-15 (2012)

– Campeão da Taça Rio Sub-20 (2014)

– Campeão Carioca Sub-20 (2014)

– Vice-campeão da Taça Guanabara Sub-20 (2015)

– Vice-campeão da Taça Rio Sub-20 (2015)

– Vice-campeão Carioca Sub-20 (2015)

– Campeão do Torneio Otávio Pinto Guimarães Sub-20 (2015)

Flamengo:

– Campeão da Copa São Paulo de Futebol Jr (2018)

– Campeão da Taça Rio Sub-20 (2018)

– Campeão do Torneio Otávio Pinto Guimarães Sub-20 (2018)

– Vice-campeão Brasileiro Sub-20 (2018)

– Campeão da Taça Guanabara Sub-20 (2019)

– Campeão Carioca Sub-20 (2019)

– Campeão da Taça Otávio Pinto Guimarães Sub-20 (2019)

– Campeão Brasileiro Sub-20 (2019)

– Campeão da Copa do Brasil Sub-20 (2019)



E MAIS:

E MAIS:

Veja também