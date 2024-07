‘Legado de Biden é incomparável’, diz Kamala Harris em discurso

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/07/2024 - 14:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 22 JUL (ANSA) – A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, candidata do Partido Democrata na corrida eleitoral à Casa Branca, agradeceu nesta segunda-feira (22) o trabalho de Joe Biden, afirmando que seu legado é incomparável.

A declaração foi dada durante seu primeiro discurso em evento público após a retirada do presidente americano da disputa presidencial contra o republicado Donald Trump.

“O legado e as conquistas de Joe Biden são incomparáveis na história moderna”, disse ela, elogiando a “honestidade e integridade” do democrata com sua fé e sua família e grande coração.

Durante o breve discurso, Harris agradeceu Biden por seu trabalho e revelou que ele “se sente muito melhor e está se recuperando rapidamente da Covid-19”.

“Em um mandato, ele já superou o legado da maioria dos presidentes que serviram por dois mandatos”, pontuou.

Além disso, Harris citou o “amor profundo” que Biden tem pelos Estados Unidos e disse testemunhar o quanto ele luta diariamente pelo povo americano.

No entanto, durante o discurso, a atual vice-presidente não abordou a eleição presidencial, a qual concorrerá contra o republicano Donald Trump. (ANSA).