Leeds de Marcelo Bielsa vence Swansea (1-0) e fica perto da Premier League

Com um gol do meia espanhol Pablo Hernández nos últimos instantes, o Leeds do técnico argentino Marcelo Bielsa venceu por 1 a 0 em sua visita ao Swansea e conquistou três pontos que o deixam perto do tão sonhado retorno à Premier League.

O tradicional Leeds continua liderando o Championship (segunda divisão inglesa) com 84 pontos, três a mais que o West Bromwich e seis a mais do que o terceiro, o Brentford.

Apenas os dois primeiros colocados têm a promoção direta garantida. Do terceiro ao sexto, haverá um playoff valendo a última vaga na Premier League.

Com apenas três jogos para disputar e 9 pontos em jogo, o Leeds precisa somar quatro para não depender de mais ninguém.

“Não posso desfrutar (a vitória). O que sinto é que demos um passo à frente. A única coisa que posso aproveitar é o objetivo final (a promoção) se conseguirmos”, disse o treinador argentino em uma entrevista coletiva.

“Acho que merecemos a vitória, mas, é claro, quando você marca no final do jogo, é uma sensação maior. A maior emoção ainda não tivemos”, acrescentou ‘El Loco’.

O gol no jogo deste domingo no País de Gales saiu aos 89 minutos, quando Pablo Hernández recebeu um cruzamento na altura da marca do pênalti e depois de dominar a bola, chutou rente à trave, longe do alcance do goleiro.

Esse gol levou os jogadores visitantes ao delírio, cientes de que têm nas mão o retorno à Premier após 16 anos de ausência.

Essa importante vitória também aconteceu no dia seguinte à morte de Jack Charlton, ídolo histórico do Leeds, com 773 jogos entre 1953 e 1973, vencedor da Copa do Mundo de 1966 e irmão do lendário Bobby Charlton.

Um minuto de silêncio foi observado antes do jogo e a imagem de Charlton foi mostrada no telão do Liberty Stadium.

Os jogadores do Leeds também usaram pulseiras pretas em memória do ex-jogador do clube.

Curiosamente, o Leeds não vencia em Swansea desde abril de 1964, um 3 a 0 que contou com a presença de Charlton em campo.

