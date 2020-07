Leeds conquista o título da segunda divisão do campeonato inglês

O Leeds United, que na sexta-feira garantiu matematicamente o retorno à Premier League, também conquistou o título da Championship (campeonato da 2ª divisão inglesa) neste sábado, graças à derrota de Brentford por 3 a 0 para Stoke.

Na véspera, o Leeds, treinado pelo argentino Marcelo Bielsa, subiu para a primeira divisão indiretamente, graças à derrota por 2 a 1 do West Bromwich em Huddersfield. Esse resultado colocou os “Whites” cinco pontos à frente do West Brom (2º) e seis pontos sobre Brentford (3º).

O Leeds ainda tem dois jogos para disputar e seus dois perseguidores, apenas um, sem chances para alcançar o primeiro lugar.

Longe da Premier League desde 2004, a equipe de ‘Loco’ Bielsa vai celebrar o retorno à elite do futebol inglês no domingo diante do Derby, que não tem nada para alcançar no torneio.

O Leeds United é um time histórico da Inglaterra, onde foi campeão nacional três vezes (1969, 1974, 1992). No ano passado, também sob o comando de Bielsa, esteve bem perto do retorno, mas caiu nas semifinais dos playoffs, tendo que continuar mais uma temporada na Champiomship.

