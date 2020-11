Lédio Carmona aprova Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Oxigena o ambiente’ Comentarista do canal Spotv vê com bons olhos a contratação do treinador português pelo Verdão e aposta em um bom trabalho do ex-PAOK (GRE) no comando do clube paulista

O técnico Abel Ferreira foi o nome escolhido pela diretoria do Palmeiras para substituir Vanderlei Luxemburgo. O nome do português, com uma longa carreira no futebol europeu agradou o jornalista Lédio Carmona, do Sportv. Em comentários feitos no último sábado no canal a cabo, ele considerou , a contratação do português uma “boa aposta”.

– As escolhas são boas, mas temos trabalhado com bolas de segurança, que sabemos que dá certo. Jorge Jesus era o melhor de Portugal, não foi surpresa. Coudet, um dos melhores da Argentina, e Sampaoli, treinador de Copa do Mundo, Sá Pinto é aposta, assim como Abel Ferreira. E apostas são saudáveis, promovem intercâmbio, oxigenam o ambiente, valem a pena – opinou Lédio.

O comentarista fez algumas ponderações em relação à adaptação do treinador ao futebol brasileiro.

– Não dá para cravar que vai arrebentar, transformar, isso a gente não sabe. Não tenho nesse momento como bancar que vai ser uma solução infalível, até porque não conheço o jeito de trabalhar do Abel Ferreira, não adianta ler três ou quatro matérias, ver vídeos e dizer que já sabe tudo. A princípio, acho uma boa escolha. Não acho que é uma boa escolha porque eliminou o Jesus. Depois disso, foi eliminado pelo Krasnodar. Vamos ver se funciona – completou.

